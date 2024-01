Morros: "Estoy aquí para apoyar y ayudar al equipo al máximo"

Mannheim (Alemania), 13 ene (EFE).- El defensor de la selección española de balonmano Viran Morros, que fue convocado de urgencia para sustituir al lesionado Miguel Sánchez-Migallón, aseguró que llega al equipo con el objetivo de "apoyar y ayudar al máximo" al grupo.

"Siempre que vienes por la lesión de un compañero nunca es agradable, pero contento de estar aquí y trataré de apoyar y de ayudar al equipo al máximo",señaló Morros a su llegada al hotel de concentración de la selección en la ciudad alemana de Mannheim.

En este sentido, Morros, que jugó su último partido con la selección en marzo de 2022, se mostró convencido de que el equipo está lo "suficientemente preparado" para sobreponerse a la contundente derrota que encajó ante Croacia en la primer jornada.

"Son de esos partidos en los que no sale nada y sabiendo cómo es el grupo te duele, pero son cosas que todos hemos sufrido y creo que el equipo está lo suficientemente preparado para sobreponerse a esta situación", indicó el defensor.

Un Viran Morros que, pese a sus 40 años, aseguró encontrarse en perfectas condiciones para afrontar el Europeo, aunque, eso si, un poco "falto de ritmo" tras jugar su último partido antes de las navidades.

"Físicamente me encuentro bien. Llevo ya una semana de entrenamientos con el equipo, aunque quizá un poco falto de ritmo, porque dese el 23 diciembre no he jugado ningún partido", concluyó Morros.EFE

