Merino: "Ha sido una dura derrota"

Bilbao, 13 ene (EFE).- Mikel Merino, jugador de la Real Sociedad, admitió que el 2-1 encajado frente al Athletic Club en San Mamés fue "una dura derrota" en un partido que cree que en la primera parte se vieron superados por el equipo rojiblanco en el "nivel de agresividad".

"Fueron partidos diferentes la primera y la segunda parte. En la primera no entramos con nivel de agresividad en los duelos, sobre todo en la parte defensiva. Sus delanteros se nos giraban de espaldas y nos ganaban las caídas. Los dos goles vienen de dos saques de banda, lo más lejano a lo que queremos", lamentó el centrocampista en los micrófonos de DAZN.

Merino añadió que tras el descanso subieron "el nivel" y tuvieron "un poco más el balón" aunque no pudieron evitar esa "dura derrota". "Sabíamos que eran puntos importantes, aunque no decisivos porque queda mucha liga. Toca aprender de esto, coger fuerzas, unirnos todos y a por lo que viene", recalcó.

El navarro, por último, no quiso excusarse en las bajas para justificar la derrota. "Ellos también tenían bajas. No es excusa para un equipo como el nuestro configurado para pelear en todas las competiciones. Sería un poco ventajista decir que hemos notado las bajas. Confiamos en todos y no ha sido el día del equipo en general, no de unos pocos", subrayó. EFE

