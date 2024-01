La Policía Nacional celebra sus 200 años renovando su compromiso con la seguridad de España en "tiempos vertiginosos"

13/01/2024 Varios agentes durante la celebración del bicentenario de la Policía Nacional, en la Plaza de España, a 13 de enero de 2024, en Vitoria-Gasteiz, Álava, País Vasco (España). La Policía Nacional celebra el 200 aniversario de su creación con un acto en el que se realiza el izado de la bandera de España. Además, se rinde un homenaje a los agentes fallecidos como consecuencia de actos terroristas cometidos por ETA en el País Vasco. POLITICA Carlos González - Europa Press

La Policía Nacional ha celebrado este sábado, 13 de enero, su 200 aniversario con un acto en la madrileña plaza de Colón en el que el cuerpo ha renovado su compromiso con la seguridad de España en estos "tiempos vertiginosos". "La historia de la Policía es la aportación ininterrumpida de hombres y mujeres que hemos querido hacer de España un país mejor (...), siempre con el mismo espíritu de servicio, cuyo objetivo es consolidar espacios de seguridad, de justicia y de libertad", ha subrayado el director adjunto operativo del cuerpo, José Ángel González Jiménez, en el izado solemne de la bandera de España en conmemoración del bicentenario, presidido por el secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez Ruiz, y el director general de la Policía, Francisco Pardo Piqueras. González ha destacado que el cuerpo ha trabajado por estos objetivos "defendiendo la ley, previniendo el delito, abriendo a las víctimas el camino de la justicia y dando protección a los más vulnerables", así como "cumpliendo lealmente el mandato constitucional de proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana". Asimismo, ha incidido en que este sábado, a 200 años de aquel 13 de enero de 1824, día en el que nació el cuerpo, los agentes se han vestido de gala para clamar por su "contribución de manera decisiva" a la seguridad del país y "honrar a los compañeros que ya no están". "Somos una gran familia", ha aseverado. En este contexto, ha reiterado el compromiso del cuerpo por "seguir progresando y ofrecer el mejor de los servicios", todo ello en "el escenario difícil" que "ha tocado vivir": "Tiempos vertiginosos, llenos de urgencias, con tensiones geopolíticas en contra y una constante evolución tecnológica con una actividad delincuencial que no deja de reinventarse y que aprovecha para sí todas las ventajas de un mundo globalizado". "La nuestra no es una tarea fácil", ha reconocido González, para incidir en que su labor requiere dar respuestas "consistentes y eficaces en muchísimos ámbitos", "desafíos" para los que cuenta con una "experiencia bicentenaria y una hoja de ruta clara y definida". Entre los delitos contra los que lucha, ha destacado el terrorismo, los procesos de radicalización, la lucha contra el crimen organizado, la civilcriminalidad, la violencia hacia las mujeres, el abuso a los menores, los delitos de odio y la trata de seres humanos, entre otros. TALENTO HUMANO Y EQUIPO De cara al futuro, la estrategia "se basa en aprovechar el talento de los recursos humanos" y "fomentar la excelencia en un liderazgo sólido, basado en el equipo", ha defendido también, para referirse al cuerpo como una Policía "moderna, abierta, bien formada, querida y valorada por la sociedad". Igualmente, González ha llamado a trabajar junto a los demás fuerzas de seguridad, así como los jueces, fiscales y con el apoyo del Ministerio de Interior. Por último, ha celebrado el izado de la bandera, "símbolo de una gran nación, de la soberanía nacional y de los valores superiores expresados en la historia y en la Constitución". El izado de la bandera de España se ha llevado a cabo por un equipo formado por miembros de diferentes unidades de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas, y posteriormente se ha celebrado un acto in memoriam por todos los policías fallecidos en acto de servicio a lo largo de estos 200 años. Los asistentes también han presenciado un desfile de policías ataviados con diferentes uniformes históricos.