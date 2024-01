La delegada del Gobierno en Asturias afirma que frenar el vertido de pélets en el mar sería "imposible" y "no operativo"

13/01/2024 Delia Losa, en el centro, saluda al alcalde de Oviedo acompañada del Jefe Superior de la Policía Nacional en Asturias. POLITICA ESPAÑA EUROPA ASTURIAS EUROPA PRESS.

La delegada del Gobierno en Asturias, Delia Losa, ha afirmado este sábado en Oviedo que frenar el vertido de pélets directamente en el mar supondría un despliegue "realmente imposible" y que, por lo tanto, "no sería operativo". En declaraciones a los medios durante el acto de conmemoración de los 200 años de la Policía Nacional, Losa ha sido interrogada sobre la posibilidad de frenar el vertido de pélets en el mar para impedir que llegue a las playas. En ese sentido, ha recordado que se trata de un producto "muy pequeño y transparente" del que se desconoce el recorrido que esta realizando por la costa cantábrica, por lo que "el despliegue sería imposible realmente y no operativo". Por eso, ha puesto en valor el sistema actual de retirada nada más llegar a las playas. Por otro lado, Losa ha destacado la "coordinación total" entre Estado y Principado y la "gran solidaridad" del pueblo asturiano tras que este sábado se hayan incorporado voluntarios al proceso de recogida de pélets en las playas. Todo esto supone que el proceso "está yendo muy bien con todos los medios a disposición". "El Gobierno de España ha puesto medios materiales, económicos también, para que esta campaña se resuelva lo más rápidamente posible, porque no podemos permitir que nada cause más daño medioambiental", ha indicado, para cifrar en unos nueve kilos los plásticos recogidos que, por otro lado, se están analizando para ver el daño real que se puede causar por parte del Consejo Superior de Investigaciones Científicas.