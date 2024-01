Illa (PSC) reprocha a Junts dejarse marcar la agenda por Aliança Catalana como el PP con Vox

13/12/2023 El primer secretario del PSC, Salvador Illa, interviene durante una sesión de control al Govern, en el Parlament, a 13 de diciembre de 2023, en Barcelona, Catalunya (España). La sesión de control está marcada por los resultados del informe PISA de 2022 y las mejoras educativas, la sequía, la situación de los profesionales de la salud y los Presupuestos de 2024, entre otros temas. El pleno del Parlament de hoy y mañana, 14 de diciembre, ha cambiado excepcionalmente el orden en que se celebra la sesión de control al Govern debido a la declaración del presidente de la Generalitat, en la Ciutat de la Justicia, como perjudicado ante el juez que investiga el espionaje con el software Pegasus. POLITICA David Zorrakino - Europa Press

El líder del PSC, Salvador Illa, ha reprochado a Junts dejarse marcar la agenda por Aliança Catalana, en alusión a sus reivindicaciones sobre inmigración: "En el caso de España, Vox; en el caso de Cataluña, Aliança Catalana". "Competencias, bienvenidas sean, pero ¿para hacer qué? ¿Para que te marque la agenda la ultraderecha? No", ha declarado este sábado en Blanes (Girona), y también ha criticado que Junts no concrete para qué servirían esas competencias. "Junts está cayendo en la trampa en la que ha caído la derecha española, el PP, que es dejarse marcar la agenda por la ultraderecha", ha advertido. Y ha insistido en apoyar que se asuman competencias dentro de la legalidad, pero ha preguntado el objetivo: "¿Para hacer qué en inmigración? ¿Lo mismo que en educación, que estamos a la cola?". NO MULTAR A EMPRESAS También ha reprochado que Junts plantee multar a las empresas cuya sede social no vuelva a Cataluña. "Prosperidad, pero eso no se hace amenazando a las empresas", sino con políticas que las hagan sentir seguras, ha defendido.