Illa acuerda con Aragonès "intensificar las conversaciones" para los Presupuestos 2024

04/10/2023 El presidente de la Generalitat de Catalunya, Pere Aragonès (d), interviene durante una sesión plenaria en el Parlament, a 4 de octubre de 2023, en Barcelona, Catalunya (España). El pleno del Parlament vota hoy si sigue adelante con la tramitación del proyecto de ley de la comunicación audiovisual de Catalunya del Govern, contra el que Vox ha presentado una enmienda a la totalidad. Por su parte, Aragonès vuelve al hemiciclo después del Debate de Política General la semana pasada, en el que instó al candidato socialista y presidente en funciones, Pedro Sánchez, a fijar las condiciones para celebrar un referéndum de independencia la próxima legislatura. POLITICA David Zorrakino - Europa Press

El líder del PSC, Salvador Illa, ha dicho que en las últimas horas se ha reunido con el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, y han acordado "intensificar las conversaciones" para los Presupuestos 2024, incluida la revisión del cumplimiento de las cuentas de 2023. Lo ha declarado este sábado en Blanes (Girona) junto a la planta desalinizadora de agua de Tordera, que ha visitado junto al alcalde, Jordi Hernández, coincidiendo con la sequía. Illa ha dicho que la Generalitat se ha preparado mal los últimos 10 años para afrontar la sequía y otros asuntos, como las energías renovables, la educación y las infraestructuras. Pero ha asegurado que el PSC quiere contribuir a mejorar Cataluña y que la próxima semana habrá "una o dos reuniones en este sentido por parte de los distintos equipos de cada grupo político" para abordar las cuentas. El dirigente socialista ha reiterado que una de las prioridades de su partido es cumplir lo acordado en 2023 (sobre todo, acuerdos para afrontar "urgencias" como la sequía y generar prosperidad en varias materias). Otra prioridad es "empezar a hablar, no a negociar" de los Presupuestos 2024, para que un 10% del presupuesto se dedique a educación, compremeterse a construir 10.000 viviendas públicas y establecer prioridades de seguridad. "Intensificaremos conversaciones de cara a (los Presupuestos) 2024; no negociaciones, sino conversaciones, porque queremos primero garantizar lo que acordamos el año pasado", ha dicho. DANONE En cuanto al cierre de la fábrica de Danone en Parets del Vallès (Barcelona), ha dicho que tanto él como el ministro de Industria, Jordi Hereu, han hablado con el alcalde, Francesc Juzgado. Illa ha defendido garantizar la reindustrialización si no se puede evitar el cierre, y los socialistas prevén reunirse con los trabajadores en próximos días.