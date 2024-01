Feijóo, en tierra de García-Page: "Conviene practicar lo que predicamos porque los dobles mensajes no valen nada"

13/01/2024 El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, interviene ante el el Comité de Dirección en Toledo. POLITICA CASTILLA-LA MANCHA ESPAÑA EUROPA TOLEDO AUTONOMÍAS ISABEL INFANTES

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, que ha avanzado la puesta en marcha de una "ruta por la igualdad" con la mostrar al Gobierno de Pedro Sánchez "la resistencia de España", que "no acepta chantajes frente a los quieran trocear, dividir, fracturar y levantar un muro entre españoles", ha pedido en Toledo "practicar lo que se predica", pues, según ha defendido, "los dobles mensajes no valen nada". Así se ha pronunciado el líder de la oposición desde Toledo, donde con la intervención ante el Comité de Dirección ha puesto el punto y final al "encierro" que ha mantenido con la cúpula de los 'populares', en el que ha diseñado la "ofensiva política, social y jurídica" de su formación contra el Gobierno de Pedro Sánchez tras sus pactos con los independentistas. Tras desvelar que dicha "ruta por la igualdad" recorrerá las plazas de los pueblos y las ciudades de "toda España", ha avanzado que ese "anhelo de la mayoría de los españoles por la fraternidad y la convivencia" también llegará a Castilla-La Mancha, "donde saben mucho de la necesidad de la igualdad de todos los ciudadanos". "Lo que conviene es que todos practiquemos lo que predicamos, porque es evidente que si no, los dobles mensajes no valen, y mucho menos en los tiempos que nos toca vivir", ha dicho Núñez Feijóo, que desde que es presidente del PP nunca ha citado expresamente a García-Page en la decena de veces que ha visitado Castilla La Mancha. El líder del PP ha remachado su encierro toledano con un "agradeciendo muy especial a las 21 personas" que se han reunido en un hotel de Toledo durante dos días. "Les puedo asegurar que la primera vez que salimos a la calle es el paseo que nos han dado dejar para llegar a esta sala, con lo cual espero y deseo que el alcalde de Toledo y el presidente del PP en la región nos puedan acreditar lo bien que se come en Toledo y lo vamos a experimentar dentro de unos momentos", ha concluido.