El PP pide que Albares comparezca por validar el pasaporte de Kosovo y pregunta al Gobierno si le presionaron sus socios

05/12/2023 El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, interviene durante una sesión plenaria, en el Congreso de los Diputados, a 5 de diciembre de 2023, en Madrid (España). El Pleno del Congreso de los Diputados acoge hoy la comparecencia de Albares sobre la situación en Gaza, Israel y Oriente Medio, en plena crisis diplomática con Israel, después de que el Gobierno israelí llamase a consultas a su embajadora en Madrid, Rodica Radian-Gordon, por las declaraciones del presidente del Gobierno sobre la ofensiva en Gaza. POLITICA Gustavo Valiente - Europa Press

El PP ha solicitado la comparecencia del ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ante el Congreso de los Diputados para que dé explicaciones por la decisión de aceptar el pasaporte de Kosovo y pregunta al Gobierno si ese "cambio de postura" se debe a alguna presión o condición de sus socios de investidura. Así consta en varios escritos, recogidos por Europa Press, en los que el PP pide que Albares comparezca ante la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso para que "explique el cambio de postura respecto al 'acuerdo de liberalización de visados para Kosovo', dado que, en abril de 2023, la Comisión Europea anunció que España sería el único país del espacio Schengen que no aplicaría dicho acuerdo". La petición del PP se registró este martes, después de que el Ministerio de Asuntos Exteriores confirmara el pasado domingo que España acepta desde el 1 de enero como válido el pasaporte ordinario de Kosovo. Eso sí, el Gobierno precisó que ello no implica en modo alguno el reconocimiento por parte de España de la antigua provincia serbia como Estado independiente. DESPRECIO AL PARLAMENTO El partido que dirige Alberto Núñez Feijóo también ha registrado en la Cámara Baja una batería de preguntas para que el Gobierno de Pedro Sánchez responda por escrito, en las que cuestiona cuál fue el motivo para tomar esa decisión y si supone un "paso" hacia el reconocimiento de Kosovo como Estado. También le interpela a contestar si el hecho de dar validez ahora al pasaporte kosovar se debe a que "está siendo presionado o condicionado por sus socios de coalición para romper la postura de España mantenida desde 2008" Por último, los 'populares' preguntan cuántos Estados que España no considera independientes emiten sus propios pasaportes y son aceptados por las autoridades españolas. El PP critica que, "una vez más" y como pasó con el apoyo al plan de Marruecos para el Sáhara Occidental, el Gobierno de Sánchez ha modificado la postura tradicional y los españoles se han tenido que enterar a través de los medios de comunicación y las redes sociales, "dejando de manifiesto su desprecio al Parlamento".