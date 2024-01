26/12/2023 18F.- El BNG mantiene en puestos de salida a 16 de los 19 diputados con los que cerró la legislatura. El BNG apuesta por la continuidad en sus listas para las elecciones autonómicas el 18 de febrero con 16 de los 19 diputados con los que cerró la legislatura en puestos de salida en caso de que la formación frentista logre, al menos, mantener los resultados que en 2020 la situaron como segunda fuerza parlamentaria. POLITICA ESPAÑA EUROPA GALICIA AUTONOMÍAS

El BNG apuesta por la continuidad en sus listas para las elecciones autonómicas el 18 de febrero con 16 de los 19 diputados con los que cerró la legislatura en puestos de salida en caso de que la formación frentista logre, al menos, mantener los resultados que en 2020 la situaron como segunda fuerza parlamentaria. De hecho, sólo la diputada por Lugo María del Carmen Aira sale de las listas del Bloque para el 18 de febrero. Su lugar, el tercero en la candidatura que encabeza la viceportavoz parlamentaria Olalla Rodil y a la que sigue el mariñano Daniel Castro, lo ocupa en esta ocasión Montserrat Valcárcel Armesto, profesora en la USC y exvicerrectora del Campus Terra. Tampoco repetirán en el hemiciclo gallego Xosé Luis Rivas 'Mini' y Diego Lourenzo, que, no obstante, cierran las listas de las provincias por las que ocuparon escaños, A Coruña y Ourense, respectivamente. El primero vivió en los últimos cuatro años su segunda legislatura, mientras que el segundo entró en el Pazo do Hórreo en sustitución de María Albert cuando esta recuperó la Alcaldía de A Rúa (Ourense). Fuentes del partido inciden en que los pasos atrás responden a voluntades personales, en el caso de Lourenzo, para centrarse en sus responsabilidades como concejal en Verín. LISTA DE A CORUÑA De este modo, acompañan a líder del partido, Ana Pontón, en los primeros puestos por la provincia de A Coruña la escritora, profesora y trabajadora cultural Mercedes Queixas como número dos, la portavoz de Pesca en la última legislatura Rosana Pérez y el responsable del área de Industria Ramón Fernández Alfonzo. Tras ellos, figuraN en el número cinco el concejal carballés Daniel Pérez y, en el sexto puesto, la doctora residente Iria Carreira. A partir del séptimo lugar empiezan los nombres que no fueron parlamentarios en los últimos cuatro años, con el abogado Óscar Ínsua en el puesto siete, la traductora Iria Taibo en el ocho, el técnico de energías renovables Xosé Manuel Golpe en el nueve y la educadora familiar Saleta Chao cerrando los diez primeros lugares de la candidatura. La lista por la circunscripción coruñesa, en la que el BNG logró siete actas en las autonómicas de 2020 y que le ha reportado su único parlamentario en el Congreso en las últimas dos legislaturas, la cierra el citado Xosé Luis Rivas 'Mini', precedido por el escritor Suso de Toro y, seis puestos más arriba, por el exsecretario de la CIG Xesús Seixo. PONTEVEDRA CON BARÁ AL FRENTE Por terceras gallegas consecutivas, al igual que ocurre en el resto de circunscripciones, repite como número uno por Pontevedra del BNG Luis Bará, que encabeza una lista con la que la formación frentista espera superar los seis diputados logrados hace cuatro años. Tras Bará se sitúa Montse Prado, que aspira desde el número dos de la lista a encadenar su cuarta legislatura consecutiva. Le siguen Alexandra Fernández, uno de los 'fichajes' de la formación frentista hace cuatro años tras su salida de Anova y En Marea --con la que fue diputada en las Cortes--, el exresponsable de Galiza Nova Paulo Ríos, la viguesa Carmela González y la exalcaldesa de Ponteareas Cristina Fernández Davila. Después de los seis diputados pontevedreses con los que el Bloque terminó la XI Legislatura están el ingeniero vigués Brais Ruanova, la veterinaria y concejala en Lalín Ariadna Fernández, la secretaria xeral de Galiza Nova Marta Gómez y el profesor y portavoz en Arousa Xavier Rodríguez. El simbólico último puesto de la candidatura pontevedresa lo ocupa Salustiano Mato, rector de la Universidade de Vigo entre 2010 y 2018. RODIL ENCABEZA LUGO La número dos de Pontón en la Cámara durante los últimos cuatro años, Olalla Rodil, lidera la lista por la provincia de Lugo, en la que tampoco hay cambios en el segundo lugar, ocupada por el mariñano Daniel Castro, el diputado más joven en la última legislatura. Tras ellos, ocupa el tres una de las pocas novedades en puestos de salida --el BNG tuvo tres actas por Lugo en las últimas gallegas--, la independiente Montserrat Valcárel. El traductor y periodista Iago Suárez, la concejala en Viveiro Iria Cotelo y el portavoz muncipal en Becerreá Martín Gómez se sitúan en los tres siguientes puestos hasta el número seis de una candidatura que cierra Miguel Gómez, trabajador de Alcoa y candidato frentista en O Vicedo en las últimas locales. SONIA VIDAL, NOVEDAD EN OURENSE La concejala en Xunqueira de Ambía Sonia Lamas es la novedad en los primeros puestos de la candidatura ourensana al figurar en tercer lugar tras la cabeza de lista Noa Presas y Iago Tabarés, diputados ambos los cuatro últimos años. A continuación, más allá de las tres actas que el Bloque obtuvo en 2020 por la provincia ourensana, viajan en la lista en cuarto lugar el exalcalde de Viana do Bolo Secundino Fernández, en quinto la profesora de secundaria Elena Añel y en sexto el ingeniero industrial y concejal en Vilar de Santos Marcos Nogueiras.