CC recalca que el Gobierno prometió asumir la atención a menas y duda que el traspaso a Cataluña sea constitucional

La diputada de Coalición Canaria en el Congreso, Cristina Valido, ha urgido al Gobierno a cumplir el compromiso que adquirió con su formación para modificar la ley y que sea el Estado quien asuma la atención a los menores extranjeros no acompañados (menas) que llegan a España. Paralelamente , mientras que ha puesto en duda que la cesión de las competencias en materia de inmigración a Cataluña se ajuste a lo previsto en la Constitución. Así lo ha señalado Valido en una entrevista al programa Parlamento, de Radio Nacional, recogida por Europa Press. "El Gobierno tiene que cumplir el compromiso sobre la atención a los menores no acompañados para contar con nuestro voto, que lo va a necesitar muy mucho", ha remarcado, después de que su posición fuera determinante la semana pasada para aprobar dos decretos y los objetivos de déficit, ante los que Junts se abstuvo. Uno de los pactos que Junts cerró con el Gobierno para no tumbar esas iniciativas es la cesión a Cataluña de las competencias en inmigración. Preguntada si en CC están preocupados por ese traspaso, Valido ha señalado que "quien se tiene que preocupar es el Estado". EL PROBLEMA LO TENDRÁ EL GOBIERNO "Si hacen cesiones a determinadas comunidades en esa materia, el problema lo tendrán ellos", ha apuntado, recordando que en todo caso el Gobierno central tendrá que hacerse cargo de los menores migrantes. "No sé si los asumirán en centros propios por todo el Estado o en unas comunidades sí en otras, no", ha deslizado. Valido cree que habrá que estudiar en profundidad ese acuerdo con Junts, cuando se conozcan los detalles, pero ya avanza que puede chocar con la Constitución. "Me gustaría escuchar a expertos en materia constitucional y de derechos de las personas migrantes, surgen muchas dudas de hasta dónde el Estado puede hacerlo sin incumplir la Constitución, qué puede delegar y qué pueden hacer las comunidades", ha explicado. También ha confesado que le gustaría saber por qué ahora Junts quiere que se ceda esa competencia a Cataluña. "Qué persiguen, ¿levantar fronteras para que no entren migrantes a su territorio? ¿Decidir quién entra y quién sale, o a quién echan?", se ha preguntado. "Si la gestión de la inmigración es algo complejísimo para todos los Estados, ya no te cuento lo que supone para una comunidad tener esa responsabilidad", ha concluido la diputada nacionalista canaria.