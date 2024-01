Besteiro apela a la movilización para sacar "por la puerta de atrás" al gobierno "mentiroso" del PP

01/01/1980 (I-D) La cabeza de lista del PSdeG por la provincia de A Coruña, Patricia Iglesias, la cabeza de lista del PSdeG por la provincia de Pontevedra, Elena Espinosa, y el candidato del PSdeG a la presidencia de la Xunta, Xosé Ramón Gómez Besteiro, durante el acto de presentación de candidaturas para las elecciones gallegas, en el Pabellón Multiusos Fontes do Sar, a 13 de enero de 2024, en Santiago de Compostela, A Coruña, Galicia (España). Durante el acto, se han presentado las candidaturas del PSdeG para las próximas elecciones gallegas del 18 de febrero. POLITICA Álvaro Ballesteros - Europa Press

El candidato del PSdeG a la Presidencia de la Xunta, José Ramón Gómez Besteiro, ha apelado a la movilización del electorado "progresista" el próximo 18 de febrero como clave para sacar "por la puerta de atrás" al gobierno "mentiroso", "incompetente" e "inactivo" del Partido Popular, algo que, para el socialista, ha quedado en evidencia con su gestión del vertido de pélets plásticos que afecta a la costa gallega y del cantábrico. A poco más de un mes para la cita con las urnas, el candidato socialista ha lanzado su candidatura a las autonómicas en un acto que ha reunido unas 1.000 personas --según la organización--- en el hall del Multiusos Fontes do Sar de Santiago, donde diputados, alcaldes, cargos locales y militantes han arropado a los cabezas de lista de la formación para el 18 de febrero. "Si movilizamos Galicia, el PP pierde", ha sentenciado Besteiro tras abrir su discurso ensalzando a sus candidatos, de los que "saldrá el próximo gobierno en la Xunta". A renglón seguido, ha incidido en que Rueda y su partido quieren una campaña en la que "pasar desapercibidos" para que "esa Galicia dormida los siga aupando al gobierno", por lo que ha remarcado ante los suyos la importancia de "trabajar" en las cinco semanas que restan para el 18 de febrero porque "nadie" va a "regalar" al PSdeG la Presidencia de la Xunta "como se la regalaron a Rueda". Para Besteiro, el vertido de microplásticos en la costa gallega es el reflejo de la forma en la que "gestiona las cosas" el PP. "No les echamos la culpa de la marea plástica, lo que les decimos es que son incompetentes, inactivos y mentirosos. Merecemos alguien que nos diga la verdad y nos informe", ha exclamado. Cree que el Partido Popular "no está ofreciendo la mejor de las imágenes" de Galicia con su forma de proceder en las últimas semanas, en las que, a su juicio, han ejercido como un gobierno "negligente", que "abochorna" a la ciudadanía gallega con sus "mentiras". "El presidente Rueda es una auténtica rueda de repuesto y hay que cambiar el motor de Galicia", ha sentenciado para, a continuación, señalar que el PP va a introducir en la campaña gallega "el debate nacional" pero no para aclarar "por qué votaron en contra en el Congreso de la subida de las pensiones", sino para hablar "de Bildu y de ETA" y asuntos que "no afectan" a los gallegos. "Nos van a venir a decir si "nos gusta la fruta". Y nosotros vamos a contestarles: '¿Quieres kiwis?'", ha bromeado Besteiro en una referencia a un monólogo del humorista y actor Carlos Blanco que ha provocado las risas entre el público que asistía a una intervención que ha cerrado apelando a ejercer el "galleguismo útil" que, dice, "caracteriza" al PSdeG. FORMOSO Y CABEZAS DE LISTA Antes de que Besteiro cerrase el acto al grito de "desta vai", el encargado de abrir la ronda de intervenciones ha sido el secretario general del PsdeG, Valentín González Formoso, que ha incidido en que faltan "pocos días para cambiar el destino" de Galicia, que supone, a su entender, "un deber" con "tanta gente" que espera que exista un gobierno en la Xunta "sensible" con sus intereses y "esperanzas". Después de apelar al derecho a "soñar un país bien distinto", el también presidente de la Diputación de A Coruña y alcalde de As Pontes ha cedido la palabra a la hasta el pasado viernes alcaldesa de Lugo, Lara Méndez, de quien ha destacado que es "querida en toda Galicia" y que está llamada a "escribir grandes páginas de la historia" de la comunidad. En el día después de su renuncia oficial para ir de número dos tras Besteiro en la candidatura por Lugo al Parlamento de Galicia, Lara Méndez ha afirmado que el paso dado para decir adiós al bastón de mando en la ciudad luguesa corresponde a su confianza en el candidato a la Xunta, su "proyecto" y porque está convencida de que será el próximo presidente gallego. "No sólo por una cuestión de amistad, sino porque conozco su trabajo", ha aseverado la ya exregidora luguesa, que ha dedicado gran parte de su intervención a reivindicar el trabajo que se hace desde las administraciones locales "sin el apoyo de la Xunta de Galicia". Tras Méndez, ha sido el turno de la cabeza de lista por Ourense y diputada en la última legislatura, Carme Rodríguez Dacosta, quien ha mostrado su ilusión por una cita con las urnas de la que está convencida que pondrá fin a 14 años de gobiernos del PP con la derrota de "un hombre gris", como se ha referido al candidato a la reelección por el PP. "Rueda sabía que eres el mejor candidato. También lo sabía Feijóo hace años y pasó lo que pasó", ha sentenciado la número uno por Ourense en alusión a las investigaciones, años más tarde archivadas, por las que Besteiro tuvo que apartarse de la política por un tiempo. La ourensana ha dado paso a la cabeza de lista por Pontevedra, la exministra Elena Espinosa, que ha exclamado que "de esta sí, sí que va", en un guiño al lema electoral de los socialistas, con el que ha abierto un discurso en el que ha apelado a lograr para la Xunta "una forma de hacer política que no discrimine a nadie" como, ha dicho, realiza el gobierno que preside Pedro Sánchez o como hicieron los ejecutivos de José Luis Rodríguez Zapatero en el Estado o Emilio Pérez Touriño en Galicia. "Quiero pedir que digamos alto y claro que nos presentamos a estas elecciones con el propósito de gobernar. Para que Besteiro sea el futuro presidente de la Xunta. Los socialistas no queremos gobernar por gobernar, ni por ambición. Sabemos que es el único resultado bueno para los gallegos", ha aseverado Espinosa. La ronda de intervenciones antes del turno final del aspirante a la Xunta ha sido clausurada por la número uno por A Coruña, Patricia Iglesias, que ha agradecido la "confianza" de Besteiro ha depositado en ella para asumir la responsabilidad de dar el paso, que da porque está convencida del proyecto del lugués. "Estoy perfectamente convencida de que el proyecto progresista que lidera Besteiro llegará a la Xunta de Galicia. Los gallegos necesitamos una Galicia igualitaria que reconozca la diversidad y en la que no quede nadie atrás, independientemente de donde nazcamos o de nuestra renta", ha remarcado Iglesias, que ha censurado la gestión de la Xunta sobre la "marea blanca" del vertido de pélets. "La gente no va a permitir que les vuelvan a mentir en la cara", ha apostillado