Yolanda Díaz asegura que si Sumar repite los resultados del 23J en Galicia tendrá diputados por A Coruña y Pontevedra

La líder de Sumar, Yolanda Díaz, ha apelado a la movilización progresista de las elecciones generales del pasado 23 de julio en Galicia, asegurando que, de repetirse, Sumar tendrá diputados por las provincias de A Coruña y Pontevedra y habrá cambio de gobierno en San Caetano. Así lo ha señalado en un acto político llevado a cabo este viernes en el Auditorio Mar de Vigo, donde ha estado acompañada, entre otros, por el diputado de Más País integrado en el grupo parlamentario de Sumar Íñigo Errejón; la candidata de Sumar a las elecciones autonómicas, Marta Lois, y el número 1 por Pontevedra de Sumar, Ramón Sarmiento. Díaz ha hecho esta reflexión, al igual que la hizo previamente Errejón, viendo a Sumar "dentro" del Parlamento de Galicia, en un evento ante medio millar de personas en el que Sarmiento se estrenó como candidato. La también vicepresidenta segunda del Gobierno central ha insistido en la importancia de la movilización. "En nuestras manos está sacar a Rueda y al PP de la Xunta. Si Vigo vota, si Pontevedra vota, Rueda cae", ha reivindicado en varias ocasiones. "Lo peor es cuando la gente piensa que no hay nada que hacer", ha lamentado, subrayando que si Sumar consigue buenos resultados, las "fuerzas progresistas" podrán hacerse con el poder en Galicia. Precisamente, sobre este tema ha hecho un llamamiento al PSdeG y al BNG, para repetir lo que se hizo en el Estado. "Mostremos que queremos gobernar juntos, que somos diferentes, con matices. Está muy bien, pero tenemos la obligación de mostrar que somos capaces de darnos la mano y gobernar la Xunta", ha indicado Díaz en su intervención. Ella ha insistido en la necesidad de una movilización masiva, para que el PP "salga de la Xunta de Galicia". "Si Vigo y Pontevedra votan como en el pasado 23J, el PP sale de la Xunta. No es una broma", ha sentenciado. En la misma línea ha hablado Íñigo Errejón, quien ha querido apoyar a los candidatos gallegos, subrayando que en Galicia existe una mayoría progresista, que se manifestó en las elecciones generales y municipales, pero "tiene que tomar conciencia de su propia capacidad" y de que tiene "en su mano la llave". "Somos perfectamente conscientes de que para tratar mal a un pueblo, sus servicios públicos, hay que desmoralizarlo, convencerlo de que no puede, de que hay que tirar la toalla. Solo así pueden recortar derechos. La primera batalla es la cabeza alta y la conciencia de que somos más", ha añadido. Él se ha referido a la "marea blanca" de pélets, indicando que "no hay que exagerar" y que "no es como la marea negra" de chapapote. Sin embargo, "el PP sí es el mismo" ya que sigue "mintiendo a los ciudadanos" y "ocultando información". Errejón ha puesto el foco en las políticas realizadas por Sumar en el Gobierno, destacando los tres decretos llevados esta semana al Congreso de los Diputados y criticando, sin nombrarlos, a Podemos, por no aprobar la legislación para la mejora del subsidio por desempleo. "Nosotros hicimos las cosas bien", ha subrayado, asegurando que este decreto "va a salir adelante" porque "se va a volver a presentar y se va a aprobar", ha reivindicado. "POLÍTICAS ÚTILES" Marta Lois, por su parte, ha subrayado la importancia de llevar a cabo "políticas útiles" para mejorar la vida de los trabajadores y de las mayorías sociales. Así, ha explicado que pretende dejar atrás las "políticas regresivas" del PP. También ha insistido en que "solo con un Sumar fuerte es posible un cambio histórico en Galicia". "No es magia, son datos. Es una realidad", ha vuelto a repetir, al igual que hicieron Errejón y Díaz. "Si no vamos a votar, el PP va a ser el encargado nuevamente de la sanidad, de la enseñanza, de la pesca, de la dependencia, de las no políticas para Galicia, tras 14 años de parálisis", ha criticado. La coordinadora nacional de Esquerda Unida, Eva Solla, fue la encargada de abrir el acto poco después de las 19.00 horas, quien ha reivindicado la importancia de trabajar para que los gallegos puedan acceder a una vivienda digna, criticando que solo un 0,3% del parque de vivienda de alquiler es pública. Tras ella habló la número 2 por la provincia de Pontevedra de Sumar Galicia a las elecciones autonómicas, Raquel de Ana Rodríguez, quien ha agradecido la oportunidad que supone formar parte de esta candidatura y ha puesto en valor sus ganas de trabajar para mejorar el futuro de la Comunidad. "Con la fuerza de todas nosotras, otra Xunta de Galicia es posible", ha subrayado. Ramón Sarmiento también cogió la palabra en el acto, reivindicándose como un obrero, considerando que son los trabajadores los que tienen que llegar a participar en la vida política. "La sociedad gallega es luchadora, solidaria y colaboradora y se cuida a sí misma", ha reivindicado, negando que Galicia sea "de derechas". "Galicia no es como nos la quieren hacer ver la gente del PP", ha añadido. "Nos sentimos orgullosos de lo que es nuestro país, de lo que está bien y de lo que es mejorable", ha indicado, asegurando que todos estos cambios están en manos de todos aquellos que pueden convencer a la sociedad que es importante quién esté dirigiendo la Xunta. Por ello, ha insistido en la importancia de ir a votar, porque "la Galicia progresista es mayoría".