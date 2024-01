Vox pide eliminar el lenguaje inclusivo de todos los documentos oficiales del Parlamento de Navarra

12/01/2024 La portavoz parlamentaria de Vox, Maite Nosti POLITICA VOX

La agrupación parlamentaria Vox Navarra ha registrado una moción en el Parlamento foral en la que solicita que la Cámara "se comprometa a eliminar el uso del denominado lenguaje inclusivo en todos los documentos oficiales del Parlamento de Navarra, así como de los documentos, folletos, informaciones, notas de prensa, etc., en los que participe de forma directa o indirecta". Según han informado desde Vox en una nota de prensa, en el documento presentado Vox señala que "el lenguaje inclusivo pretende evitar el uso de expresiones o palabras que podrían considerarse excluyentes, y suele infringir las normas ortográficas y gramaticales". "Este uso se manifiesta a menudo de manera artificiosa, con desdoblamientos que incluyen a ambos sexos en situaciones de ambigüedad o por énfasis, generando un empleo cacofónico del lenguaje", han apuntado. A su juicio, "las complicaciones derivadas del lenguaje inclusivo son evidentes en diversos contextos, como medios de comunicación, parlamentos, empresas y centros educativos". Desde la agrupación consideran que, "lamentablemente, es cada vez más común escuchar a figuras públicas, como políticos, periodistas y empresarios, utilizarlo con gran dificultad debido a su impracticabilidad". En este sentido, han alegado "motivos ideológicos, modas o desconocimiento de las consecuencias" en la utilización del lenguaje inclusivo. "Solo se usa entre las clases dirigentes y políticas, pero no entre la población en general", han remarcado. Para Vox, "el lenguaje inclusivo no es práctico, y sin embargo se ha incorporado a documentos, comunicaciones y escritos de la Administración Pública, a pesar de que la Administración debe velar por los intereses generales y el bien común de los ciudadanos". Según la portavoz de Vox, Maite Nosti, que ha registrado la moción, "el lenguaje inclusivo surge con propósitos partidistas, alejados del sentir mayoritario y las costumbres lingüísticas de los españoles". "Eliminar el valor genérico del masculino gramatical representa un retroceso en el uso correcto de la lengua española, ya que el lenguaje inclusivo busca imponer hábitos ortográficos y gramaticales alternativos de manera forzosa y arbitraria, sin corresponder a los usos y costumbres habituales", ha subrayado.