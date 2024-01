Urtasun pide no abonar "discursos xenófobos y de extrema derecha" al hablar de inmigración

01/01/1980 La consellera de Cultura de la Generalitat de Catalunya, Natàlia Garriga, durante una reunión con el ministro de Cultura, Ernest Urtasun (2d), en la sede de la consellería, a 12 de enero de 2024, en Barcelona, Catalunya (España). POLITICA Alberto Paredes - Europa Press

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha pedido que no se abonen "determinados discursos xenófobos y de extrema derecha" cuando se habla de inmigración, tras el acuerdo entre el PSOE y Junts. En una atención a los medios tras su reunión con la consellera de Cultura de la Generalitat, Natàlia Garriga, en Barcelona, ha considerado negativo que cuando se abordan cuestiones tan complejas como la inmigración "alimentando discursos que en Europa los hace la extrema derecha". Ha advertido de que cuando "países europeos han dado cobertura a determinados discursos de la extrema derecha se alimenta la extrema derecha", y ha pedido que este tipo de discursos queden fuera del debate público. El ministro ha opinado que cuestiones como la inmigración que puedan gestionarse desde la cercanía son cosas que considera "positivas". Urtasun también ha pedido "cuidar y cuidar mejor mayoría pluranacional" que hizo posible la investidura de Pedro Sánchez. Urtasun ha considerado que "no es deseable" llegar a negociaciones 'in extremis' que generan cierta desafección en la ciudadanía, y ha subrayado que las cosas se pueden hacer mejor y cuidar la mayoría parlamentaria.