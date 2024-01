Torres pide al Gobierno de Cantabria que "reconsidere" apoyar el centro de refugiados en Parayas, en Camargo

01/01/1980 El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, atiende a los medios de comunicación durante la toma de posesión de la nueva delegada del Gobierno en Cantabria, Eugenia Gómez de Diego, en el paraninfo de la Universidad de Cantabria, a 12 de enero de 2024, en Santander, Cantabria (España). Este acto tiene lugar un mes después de su designación en el cargo, en sustitución de Ainoa Quiñones. POLITICA Juanma Serrano - Europa Press

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, considera un "error absoluto" que el Gobierno de Cantabria (PP) haya dado marcha atrás al proyecto que se había acordado entre el Estado y el anterior Ejecutivo regional de PRC-PSOE para construir un centro de acogida de refugiados en el antiguo psiquiátrico de Parayas, en Camargo, y le ha "tendido la mano" para que "reconsidere" su postura. Para Torres, cuando una comunidad dice que se niega a que se instale en su territorio una infraestructura, que además es de titularidad de otra administración, "se está equivocando. La respuesta tiene que ser justamente toda la contraria". Por ello, ha insistido al Ejecutivo cántabro en que "reconsidere su postura" en favor de un centro que "es necesario para atender a familias vulnerables", pese a que tanto el Ejecutivo regional del PP como el Ayuntamiento de Camargo, donde este partido gobierna con mayoría absoluta, han manifestado su rechazo señalando que prefieren destinar el espacio a una residencia de mayores. En declaraciones a los medios tras acudir este viernes a la toma de posesión de la delegada del Gobierno en Cantabria, Eugenia Gómez de Diego, el ministro ha opinado que la acogida de refugiados es un asunto en el que "tenemos que dar ejemplo", y en el que cree que la respuesta no puede ser "en mi casa, no; en mi territorio, no". Como ha dicho, rechazar esta instalación "también va en contra de lo que son las propias competencias de las distintas administraciones" y "manda un mensaje erróneo". "Cuando tuvimos que recibir en nuestros países a personas que huían de Ucrania ante la invasión de Rusia se tuvo una respuesta y se tiene que tener una respuesta acorde al drama humanitario que supone esa diáspora y ese éxodo exactamente igual que cuando hablamos de la inmigración que viene de África. La respuesta no puede ser poner muros o poner puertas de no entrada para infraestructuras que incluso apoyan y proponen otras administraciones", ha sentenciado. Por ello, desde el Ministerio se traslada el mensaje de que los territorios tienen que dar una respuesta "coordinada y también solidaria" al fenómeno migratorio. El ministro ya había abordado el asunto del centro de Parayas previamente esta mañana, durante su participación en el Foro SER Cantabria, en el que ya opinó que "es un error decir que no a una infraestructura para acoger personas que vienen de un conflicto bélico, del hambre, de la destrucción". Máxime cuando se hace desde una tierra de migrantes como fueron los españoles, que "tuvimos que irnos durante la dictadura a América", y "muchos han regresado y los hemos acogido", ha apostillado. Además, para Torres, "cada administración tiene que responder a sus competencias", ya que "la política lleva consigo que tengamos que dar servicios más o menos agradables a la ciudadanía". Y es que entiende que hay instalaciones que no son "lo que más pueda querer un alcalde", porque "lo que quieren son centros deportivos, culturales, infraestructuras, mejoras,... pero los servicios son más cosas, y hay que tener puntos limpios hay, hay que tener centros penitenciarios o centros medioambientales para recoger los residuos". El titular de Política Territorial ha lamentado que muchos alcaldes responden que sus municipios no reúnen las condiciones para albergar determinadas infraestructuras que se les propone construir, "cuando la administración competente dice que sí". A su juicio, la pregunta en estos casos en los que se declinan las propuestas del Estado es "qué infraestructura ofrecen" esas administraciones, para las que sí se dan las condiciones". "Si no es ahí, tu propones otro sitio", ha opinado. También ha señalado que "la inmigración, la respuesta al vulnerable, saca lo mejor y lo peor de cada uno", pero ha incidido en que la mezcla multirracial "forma parte de nuestra cultura" y ha servido para "ganar en conocimiento", además de que no por ello "tenemos mayor delincuencia que otros terrirotios". LEY DE MEMORIA Por otro lado, Torres ha reiterado que también considera un "error" que el Gobierno de Cantabria pretenda derogar la Ley de Memoria Histórica y Democrática, la primera de esta comunidad autónoma, impulsada por el anterior Ejecutivo de PRC-PSOE, ya que no entiende "cuál es la amenaza" que ven en ella. A su juicio, tanto la ley nacional como la autonómica sirven para defender la democracia, "no son otra cosa que defender la recuperación, la verdad, la restauración" de sus valores tras la Guerra Civil, es decir, "todo aquello de lo que debemos estar orgullosos". Por ello, entiende que derogarla "significa defender otra cosa", y ha cuestionado "¿qué es lo que defienden?". "Negar que hubo una Dictadura es negar la verdad". "No votábamos a nuestros alcaldes, no había libertad de expresión". Así, ha cuestionado si "tenemos que estar orgullosos tener vestigios franquistas" como los que esta ley obliga a retirar, o si "queremos enseñarles a nuestros hijos a vanagloriar" aquella etapa. "Que me lo expliquen, ¿Dónde está la amenaza de que tengamos una Ley de Memoria de Democrática. Deberíamos estar orgullosos", ha sentenciado.