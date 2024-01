Tellado dice que ningún presidente del PP pedirá las competencias en Inmigración y llama a Sánchez a "recapacitar"

03/01/2024 El portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, Miguel Tellado, durante una rueda de prensa, en la sede del PP, a 3 de enero de 2024, en Madrid (España). Durante la rueda de prensa, ha presentado la enmienda a la totalidad, con texto alternativo del PP a la ley de amnistía. Esta enmienda está prevista que sea registrada por el Partido Popular hoy en el Congreso de los Diputados y se debatirá y votará en el Senado, debido a las obras que se están realizando en el hemiciclo del Congreso. La enmienda contempla la disolución de las organizaciones que promuevan referendos ilegales o declaren la independencia de una parte del territorio nacional. POLITICA Eduardo Parra - Europa Press

El portavoz parlamentario del Grupo Popular, Miguel Tellado, ha asegurado este viernes que la cesión de las competencias de Inmigración a la Generalitat es un "error garrafal" y ha llamado al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, a "recapacitar". Además, ha garantizado que ningún presidente autonómico del PP pedirá ese traspaso, como sí ha hecho el lehendakari, Iñigo Urkullu. En una entrevista en La Sexta, que ha recogido Europa Press, Tellado ha señalado que el Partido Socialista "sufre grandes dificultades para explicar el acuerdo que ha alcanzado" con la formación de Carles Puigdemont. "Y tiene grandes dificultades porque no lo entiende nadie, porque la inmigración es una competencia exclusiva del Estado, o se puede ceder a una comunidad autónoma y menos dársela como contraprestación a cambio de los votos de la investidura a un partido que mantiene posturas xenófobas como es Junts", ha exclamado, para añadir que hay "una profunda preocupación en la sociedad española" por este asunto. Al ser preguntado si le tranquiliza que el Gobierno diga que esa cesión de competencias se hará dentro de la Constitución, ha asegurado que "en ningún caso". "Es evidente que el Gobierno de Sánchez ha pasado graves apuros el pasado miércoles y se ha visto obligado a tragar con todas las condiciones que le ha impuesto el señor Puigdemont", ha apostillado. Tellado ha recalcado que, aunque el debate parlamentario se desarrolló el miércoles en el Congreso, las negociaciones se producían "fuera de España con un prófugo de la Justicia, que es el que manda en España". "Al final Pedro Sánchez no es más que el delegado del Gobierno en España pero el presidente a través de persona interpuesta se llama Carles Puigdemont y ésa es la realidad evidente que está viviendo nuestro país", ha enfatizado. PIDE A SÁNCHEZ "RECAPACITAR" Y NO DAR A JUNTS LO PACTADO En cuanto a si los presidentes del PP van a reclamar esas competencias en Inmigración como ha hecho el lehendakari, Iñigo Urkullu, Tellado lo ha rechazado. "Evidentemente no. Eso es un error, la competencia en inmigración es una competencia estatal, una competencia exclusiva", ha manifestado. Según el dirigente del PP, lo que está sucediendo es "tremendamente grave" y el presidente del Gobierno "debe recapacitar" porque "no todo vale para que pueda seguir" en La Moncloa. A su juicio, "lo que se ha comprometido a darle a Junts, no debe dárselo". "Es un error garrafal, no todo vale por mantenerse en el gobierno y desde luego el PP va a utilizar todos los recursos a nuestro alcance, los políticos, los institucionales, los sociales, para plantarle cara a una decisión que es desde luego un error sin precedentes", ha manifestado. MOVILIZACIÓN EL DÍA 28 DE ENERO El portavoz del PP ha recordado que el día 28 su partido ha convocado una nueva movilización ante los pactos del PSOE con los independentistas y ha señalado que Sánchez "ha comprado siete votos a cambio de impunidad para políticos condenados o políticos fugados de la justicia". A su entender, "la inmensa mayoría de los españoles están en contra" de esos pactos, incluidos "muchos de los que han votado a Pedro Sánchez" en las generales. Por eso, ha dicho que el PP pretende dar "canalización a esa indignación social" con "una nueva concentración cívica y pacífica en la calle". "Y esperamos que el Gobierno reaccione, escuche y recapacite", ha finalizado.