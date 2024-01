La ministra de Infancia se compromete a viajar a Canarias para analizar in situ la situación de los menores migrantes

12/01/2024 La ministra de Infancia, Sira Rego, en un encuentro que ha mantenido con con la consejera canaria del área POLITICA ESPAÑA EUROPA ISLAS CANARIAS AUTONOMÍAS DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN CANARIAS

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha mantenido este viernes un encuentro con la consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias del Gobierno de Canarias, Candelaria Delgado, con la que se ha comprometido a viajar al archipiélago para analizar in situ la situación de los menores migrantes. En el encuentro entre Rego y Delgado también han abordado la necesidad de fortalecer el sistema de acogida de niños y adolescentes no acompañados, comprometiéndose la ministra a desplazarse a Canarias para analizar in situ la situación migratoria y entrevistarse con las autoridades implicadas, según ha informado la Delegación del Gobierno en las islas. La ministra también ha informado que su departamento incorporará a profesionales para reforzar la asistencia técnica en la comunidad autónoma.