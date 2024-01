La delegada del Gobierno en Ceuta dice que la apertura de la aduana comercial solo depende "de Marruecos"

12/01/2024 La delegada del Gobierno en Ceuta, Cristina Pérez POLITICA ESPAÑA EUROPA CEUTA DELEGACIÓON DEL GOBIERNO EN CEUTA

La delegada del Gobierno en Ceuta, Cristina Pérez, ha asegurado este viernes en su primera comparecencia ante los medios tras su nombramiento hace un mes que la apertura de la aduana comercial entre la ciudad autónoma y Marruecos solo depende del país vecino. "Nosotros tenemos hechos los deberes", ha manifestado. Casi un año después de la primera "prueba piloto" de tránsito de mercancías entre el Reino alauita y la localidad española norteafricana, en cuya frontera, a diferencia de la de Melilla, nunca ha habido aduana comercial, Pérez ha dicho que no puede hablar de fechas "porque sería un compromiso que no puedo asumir, pero el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha sido claro: Ceuta, España, tienen hechos los deberes y depende un país soberano como Marruecos que se puedan ir haciendo otras actuaciones". "El Gobierno de España, en sus relaciones de Marruecos de cordialidad y amistad se lo ha hecho ver, pero no hay plazos, estamos trabajando en que eso sea una realidad y así lo va a ser como hemos comprometido a todos los ceutíes", ha aseverado la delegada. Pérez ha alegado que la Delegación no tiene contactos con las autoridades marroquíes, pues "es el ministerio el que se pronuncia al respecto", y ha insistido en que el país vecino, "soberano en sus actuaciones, tendrá que hacer lo que estime pertinente para agilizar esa aduana comercial, que es un compromiso de Pedro Sánchez con esta ciudad". España y Marruecos hicieron en mayo de 2023 la última "prueba" de funcionamiento del tránsito de mercancías entre ambos países por el paso del Tarajal con un camión que introdujo áridos para la construcción en la ciudad autónoma. El 27 de enero se había efectuado la primera exportación desde Ceuta hacia el Reino alauita de "productos de higiene personal". El 24 de febrero tuvo lugar otra de carburantes en lo que se interpretó como "un avance" en la hoja de ruta pactada por Sánchez en Rabat en 2022 tras cambiar la posición de España sobre el Sáhara Occidental "hacia la plena, progresiva y gradual normalización de los intercambios comerciales a la que los dos países se han comprometido para favorecer los intercambios y hacer frente al comercio atípico que se registraba en los puestos fronterizos de las ciudades autónomas". Según el Gobierno central "la aduana de Ceuta está preparada para gestionar las formalidades aduaneras aplicables a las importaciones y exportaciones que puedan realizarse desde o hacia Marruecos" y "dispone de personal suficiente para ello" (seis funcionarios del Cuerpo Técnico de Hacienda). Su horario sería, al menos en principio, de 8.00 a 20.00 horas de lunes a viernes y de 9.00 a 18.00 los sábados y los domingos.