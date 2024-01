Jesús Navas: "No nos pueden hacer tanto daño a balón parado"

Sevilla 12 ene (EFE).- El capitán del Sevilla, Jesús Navas, lamentó la derrota de su equipo 2-3 ante el Alavés y se quejó de que no les pueden "hacer tanto daño a balón parado y eso es falta de concentración".

Navas, en declaraciones a Dazn, insistió en que "hay que aplicarse, no se pueden ir los partidos así" y añadió que "el equipo ha salido muy bien, muy fuerte y, de esa manera, no se puede perder un partido".

"No se pueden cometer esos errores que se pagan caro. Que te hagan daño de esa forma no puede pasar", no dejó de lamentar el internacional sevillista, quien reconoció "duelen las derrotas". EFE

1010205

lhg/agr/jl