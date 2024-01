El Gobierno niega que Cataluña pueda rechazar la acogida de migrantes con la cesión de competencias

02/01/2024 El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ofrece declaraciones a los medios tras una reunión con el presidente de CERMI, en la sede del Ministerio, a 2 de enero de 2024, en Madrid (España). Durante el encuentro, han abordado aspectos relacionados con la inclusión y los derechos de las personas con discapacidad. POLITICA Jesús Hellín - Europa Press

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha negado que la cesión de competencias en materia de migración a Cataluña, como acordó el Gobierno de Pedro Sánchez con Junts, vaya a suponer que el Govern pueda rechazar la acogida de menores no acompañados, aunque ha precisado que aún falta por definir el texto legislativo. Así se ha pronunciado Torres en un evento informativo de 'Ser Cantabria' sobre el acuerdo entre el Gobierno y Junts para la cesión de competencias de migración, donde ha querido "despejar la afirmación falsa" de que Cataluña vaya a poder rechazar la acogida de menores no acompañados de otros territorios. Precisamente, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, encargó a Ángel Víctor Torres la presidencia de la comisión interministerial de Migraciones, justo unos días antes del pactó que alcanzó con Junts en esta materia. En cualquier caso, el ministro Torres ha precisado que el acuerdo con Junts no supondrá una transferencia a Cataluña, sino que se delegarán las competencias en materia de migración, un mecanismo que, según ha explicado, otorga al Estado la posibilidad de recuperar estas competencias. Eso sí, Torres ha recordado que aún no existe un texto concreto para la cesión de estas competencias en materia de migración, apostillando que Junts está en su "propuesta de máximos", aunque ha precisado que posteriormente se tiene que someter al Congreso de los Diputados, negando que no sea constitucional. Y ante la petición del lehendakari, Iñigo Urkullu, de que estas competencias también vayan a parar al País Vasco, el ministro Torres ha recordado que es una reivindicación que ya se pactó entre el PNV y el PSOE y cree que va en buena dirección para materializarse en el plazo de tres meses. Con todo, Torres ha explicado que la acogida por territorios de los menores no acompañados que llegan a España era opcional hasta hace un par de años, cuando se acordó un reparto, insistiendo en que ninguna comunidad puede rechazar la acogida.