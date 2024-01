Díaz, a la derecha y Podemos: "Tendrán que mirar a los ojos de la gente humilde y explicar de qué los estaban salvando"

12/01/2024 Acto de entrega de premios de UGT, en Santiago POLITICA ESPAÑA EUROPA GALICIA ECONOMIA

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, tacha de "despropósito" que los que "decidieron en estrecha compañía" --en referencia a PP, Vox y Podemos-- votar en contra de la reforma del subsidio por desempleo "algún día tendrán que mirar a los ojos de la gente humilde y explicar de qué se supone que los estaban salvando". Durante su intervención en Santiago en una entrega de premios de la Fundación Luís Tilve, de UGT, Díaz se ha comprometido a que se va reformar el subsidio de desempleo "con diálogo social", "con un gran acuerdo para proteger a quien más lo necesita". "No me voy a rendir", avisa. Pone de ejemplo que en Galicia hay 85.000 personas que cobran prestaciones como parados, de los que 40.000 reciben subsidio por desempleo. Por ello, emplaza a estos partidos que votaron en contra a explicar a esas personas "por qué" lo hicieron. "Me gustaría escuchar esas explicaciones", sostiene. Remarca que la subida del 5% del salario mínimo alcanzada este viernes "es un ejemplo de política útil", "justo lo contrario de lo que hacen aquellos que, por motivos que es mejor no conocer, viendo el drama del paro desde un cómodo sillón se permiten golpear a la gente más humilde de este país". Sostiene que "la derecha siempre prefiere la beneficencia a los derechos", pero critica que cuenta con "sus nuevos y sorprendentes aliados", "los que el miércoles decidieron en estrecha compañía bajar el subsidio por desempleo en casi 100 euros al mes". Reprocha que son "los que decidieron dejar sin protección a los eventuales agrarios, a los menores de 45 años sin cargas familiares o a las trabajadoras marroquíes que a diario vienen a nuestro país a trabajar a Ceuta y Melilla".