CC pregunta a Torres por la cesión de migraciones a Cataluña y avisa de que el voto de CC será "indispensable"

La diputada de Coalición Canaria (CC), Cristina Valido, ha presentado una pregunta al ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, para conocer la posición del Gobierno sobre las consecuencias efectivas derivadas de la cesión de competencias en materia de inmigración a Cataluña. En una declaración difundida por la formación nacionalista ha mostrado su deseo de que les explique "negro sobre blanco" el acuerdo con Junts y ha advertido de que el voto de CC va a ser "indispensable" en muchas votaciones a lo largo de la legislatura. Valido quiere conocer el "impacto" de la medida ya que en los acuerdos de investidura se pactó la modificación de la ley de infancia para que los menores migrantes no acompañados que llegan a España sean distribuidos de forma obligatoria entre todas las comunidades autónomas y no sea competencia "del pueblo al que llega el cayuco". No en vano, Valido entiende que estas cesiones "pueden complicarle al Estado la derivación de personas y la derivación de estos menores" y por ello se niega a "pensar" que el Gobierno no vaya a "cumplir el acuerdo, modificar la ley y asumir su competencia respecto de menores". La diputado ha señalado también esta semana su formación ha apoyado decretos "que necesitaban millones de personas" y que incluían aspectos de la 'agenda canaria' y ha alertado de que "si no cumplen lo firmados", el voto de CC puede "dejar caer" muchos asuntos.