Ángel Víctor Torres señala que "pronto" habrá una Conferencia de Presidentes

Santander, 12 ene (EFE).- El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha manifestado que "pronto" habrá una Conferencia de Presidentes y que en este año "al menos" se celebrarán dos.

Torres se ha pronunciado así en el Foro de la Cadena Ser de Cantabria, en donde ha explicado que quien convoca la Conferencia de Presidentes es Pedro Sánchez, que a la vez es el jefe del Ejecutivo que más veces ha reunido a este órgano.

"Se va a convocar", ha dicho el ministro, que ha subrayado que esta Conferencia es un "órgano de consenso" y para la "búsqueda de acuerdos".

El ministro también ha hablado de dos "prioridades": La reforma de la financiación autonómica y de la Ley de Bases de Régimen Local.

Sobre la financiación autonómica, ha reconocido que su actualización es un reto "urgente", pero también admite que no será fácil lograr el acuerdo, ni siquiera entre presidentes de distintos territorios aunque tengan el mismo color político.

Torres no ve probable poder lograr esta reforma a corto plazo, y cree que sería importante "saber qué opinan" los dos grandes partidos "de manera clara".

"Es una añoranza y una obligación", ha señalado, antes de recordar que anteriores gobiernos han pasado sin haber podido hacer esta reforma.

El ministro también ha defendido que la ley de amnistía "es un paso necesario" que "va a ser bueno para la convivencia" y ha afirmado que "el tiempo y el futuro lo dirán".

Torres ha lamentado que respecto a la ley de amnistía "se opine sin conocer el texto". "El tiempo y la historia son los que pondrán todo en su lugar", ha reiterado.

Y ha considerado que el presidente Pedro Sánchez, ya ha explicado la postura sobre este tema.

"Cuando no se consigue una mayoría suficiente hay que llegar a acuerdos, eso lo han hecho todos", ha aseverado, antes de apuntar que el gobierno en soledad requiere "flexibilizar" posturas y programas electorales.

Torres ha lamentado que se están viviendo "momentos de confrontación política" y "de crispación", si bien ha asegurado que él siempre va a "tender la mano" en la búsqueda de acuerdos.

Y ha recalcado que no hay que "perder de vista" que los responsables públicos son elegidos para defender el interés general, por lo que ha advertido a la oposición de que "es ilógico decir no a todo". "Votar no porque no tiene un coste social y político", ha dicho, antes de resaltar que en los decretos que han pasado esta semana por las Cortes había asuntos que exigían que "salieran por unanimidad". EFE

