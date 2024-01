Ábalos pide a Page que "evite los marcos que impone la derecha": "De lo contrario se acaba preso de sus ideas"

04/12/2023 El exministro de Transportes y presidente de la comisión de interior José Luis Ábalos durante la actividad ordinaria de la comisión de interior el día en el que se constituyen 28 comisiones, en el Congreso de los Diputados, a 4 de diciembre de 2023, en Madrid (España). El Congreso constituye hoy un total de 28 comisiones parlamentarias, con el inicio de la actividad ordinaria de la XV legislatura, pues hasta ahora sólo ha habido cuatro Plenos, dos de ellos para sesiones de investidura. En estas sesiones constitutivas de las comisiones se elige la composición de sus mesas, que están formadas por una presidencia, dos vicepresidencias y dos secretarías. A partir de ahí, las comisiones pueden empezar a organizar su trabajo, empezando por acoger la comparecencia de los ministros del nuevo Gobierno de coalición para que expliquen los planes en cada departamento. POLITICA A. Pérez Meca - Europa Press

El exsecretario de Organización del PSOE y actual diputado socialista, José Luis Ábalos, ha contestado a las críticas del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, por los pactos del Gobierno con Junts en materia de migración, pidiéndole "evitar los marcos que impone la derecha" porque, según ha advertido, "de lo contrario se acaba preso de sus ideas". Así ha reaccionado el exdirigente socialista en un mensaje en la red social 'X', recogido por Europa Press, a las críticas vertidas por Page este viernes por negociar con Junts la cesión de la competencia en materia migratoria, asegurando que " si las pidiera Vox, todo el mundo se rasgaría las vestiduras". Ante esto, Ábalos ha defendido en respuesta a Page que "Vox no pediria tal cosa porque son contrarios a que las comunidades autónomas gestionen cualquier competencia, incluidas las que ejerce Castilla La Mancha". "Está bien ser crítico y tener ideas propias, pero conviene evitar los marcos que impone la derecha, de lo contrario se acaba preso de sus ideas", ha apostillado Ábalos. A su vez, el que fuera secretario de Organización del PSOE ha cuestionado, ante estas declaraciones de Page, que si "no hubiera sido mejor pedirle a Nuñez Feijóo que apoyara las medidas sociales de los decretos que rechazó, anteponiendo a los intereses de los españoles más vulnerables sus intereses de poder". "Si el PP apoyara lo que es de justicia, igual no habría que hablar de nuevas demandas de Junts", ha defendido Ábalos.