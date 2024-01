Torres ve un "error" que el Gobierno de Cantabria quiera derogar la Ley de Memoria

11/01/2024 El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, hace declaraciones a los medios en su visita a Castro Urdiales POLITICA ESPAÑA EUROPA CANTABRIA H. BILBAO-EUROPA PRESS

El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, considera un "error" que el Gobierno de Cantabria (PP) pretenda derogar la Ley de Memoria Histórica y Democrática, la primera de esta comunidad autónoma, impulsada por el anterior Ejecutivo regional (PRC-PSOE). Torres, que ha participado en Laredo en un acto del PSOE cántabro en defensa de esta ley tras visitar Castro Urdiales, ha señalado en declaraciones previas a la prensa que es "algo retrógrado" que se quieran derogar leyes que son "precisamente leyes que ponen en valor algo tan importante como la democracia". Al respecto, ha asegurado que la nueva legislatura van a ser "años de impulso" de la Ley de Memoria Democrática aprobada por las Cortes Generales en 2022, y ha lamentado que, por contra, haya gobiernos como el de Cantabria que quieran derogar la regional, que ha colocado a la comunidad en un "lugar importante" de "recuperación de la memoria, la restitución y la verdad". Frente a ello, lo que hay que hacer es "justamente, poner más en valor los valores democráticos y la defensa que hicieron de la libertad y también de la pluralidad quienes incluso perdieron la vida para que nosotros hoy podamos defender y hablar y decir lo que queremos o lo que pensemos con el uso único de la palabra", ha dicho. Para Torres, "no puede ser" que en un momento en que existe una "democracia consolidada" en nuestro país, haya partidos políticos que quieran involucionar. Y Vox quiere involucionar" y "quiere recuperar todo aquello que debe ser eliminado de quienes nos consideramos y nos sentimos libres", ha apostillado. En este sentido, ha sostenido que los niños y jóvenes "tienen que aprender los valores de la democracia y repudiar todo lo que significa el totalitarismo, todo lo que significan los símbolos de la exclusión por pensar distinto que nosotros, pero hay otros que quieren un mundo en el que solamente haya un pensamiento totalitario", ha dicho. Por último, el ministro ha reconocido el trabajo del secretario general del PSC-PSOE y vicepresidente del Gobierno en la anterior legislatura, Pablo Zuloaga, por "llevar adelante" la Ley de Memoria de Cantabria. Zuloaga, por su parte, ha destacado la "labor de pedagogía" que está llevando a cabo el PSOE entre la ciudadanía de Cantabria sobre la "importancia" que tiene no derogar esta ley, tal y como plantean PP y Vox, y ha asegurado que hay una "amplia respuesta social" en contra de que se haga. Y es que, a su juicio, "es una ley fundamental para avanzar en derechos de recuperación y de dignidad" para todas las personas que fueron perseguidas, humilladas, violentadas o asesinadas en Cantabria durante los años de la dictadura y de la represión franquista. Una ley que "ha costado mucho trabajo" a las asociaciones y colectivos de memoria, se consiguió dotar presupuestariamente la pasada legislatura e iniciar campañas de localización de víctimas y de exhumación de los primeros restos, un trabajo que "no se tiene que dejar de hacer por parte de las instituciones públicas de Cantabria", ha dicho.