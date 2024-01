Sumar observa que la "sociedad gallega va por delante" de Rueda ante vertido masivo de pélets y su llegada a costa

07/01/2024 Marta Lois visita una playa de Ribeira (A Coruña) en el marco de la llegada de pellets de bolas de plástico. POLITICA SUMAR GALICIA

La candidata de Sumar Galicia a la Presidencia de la Xunta, Marta Lois, ha observado que ante el vertido masivo de pélets y su llegada a la costa gallega "la sociedad gallega va por delante" del Gobierno que preside Alfonso Rueda y ha lamentado, en este sentido, que "no hay nadie al frente, ningún mando". Precisamente, la líder de Sumar, Yolanda Díaz, estará este viernes en Galicia y, en su agenda, incluye por la tarde una visita a la playa de Corna, en A Pobra do Caramiñal (A Coruña), para conocer de primera mano la situación de la crisis ambiental de los pélets y el trabajo de los voluntarios. En declaraciones a los medios este jueves en Santiago de Compostela, Lois ha querido, en este sentido, agradecer "a todas las personas voluntarias gallegas" que estos días "están haciendo el trabajo que el señor Rueda es incapaz de hacer", que es "ayudar en el litoral para limpiar todos los miles de bolitas de pélets de plástico". Lois, que ha vuelto a pedir la "dimisión" del conselleiro do Mar, Alfonso Villares, ha incidido en que "la sociedad civil gallega siempre está por delante de este gobierno del Partido Popular" y, por ello, ha agradecido en nombre de Sumar Galicia "todo ese trabajo". "Lo digo porque estamos viendo durante todas estas semanas la inacción, falta de transparencia, mentiras y, en último caso, estos días también los grandes bandazos del señor Rueda en una crisis medioambiental, en un problema tan importante que tenemos en nuestro país donde no hay nadie al frente, ningún mando", ha observado. BOLITAS DE PLÁSTICO Lois ha señalado que se dijo que "las bolitas de plástico no eran contaminantes, no tóxicas" y luego "se tardó mucho tiempo en llevar a cabo la activación del plan de contingencia". "Y en definitiva, yo creo que estamos ante la cuenta atrás del señor Rueda por falta de gestión, por las mentiras y por la (falta) de transparencia", ha enfatizado. Preguntada acerca de si tiene previsto acudir a la manifestación convocada el próximo 21 de enero por parte de asociaciones ecologistas en la capital gallega, Marta Lois ha indicado que, a falta de revisar las agendas con su equipo, su "voluntad" es "poder estar en todas y cada una de las movilizaciones o manifestaciones que la sociedad civil o colectivos ecologistas hagan para denunciar la dejadez y los bandazos e inacción y mentiras y falta de transparencia del PP de Galicia".