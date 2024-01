Sumar denuncia que el "odio personal" de Iglesias contra Díaz está detrás del 'no' de Podemos al subsidio de paro

08/01/2024 La diputada de Sumar y dirigente de En Comú Podem, Aina Vidal, posa para Europa Press, a 4 de enero de 2024, en Barcelona, Catalunya (España). POLITICA Alberto Paredes - Europa Press

La portavoz adjunta de Sumar, Aina Vidal, ha denunciado que el "odio personal" y la "inquina" del exvicepresidente Pablo Iglesias y otras integrantes de Podemos hacia la líder de Sumar, Yolanda Díaz, están detrás del rechazo de los morados a la reforma del subsidio de desempleo promovida por el Ministerio de Trabajo. "No esperamos nada del PP y de Vox pero sí esperábamos algo de Podemos. Creo que el odio personal no puede pasar por delante de los intereses de la mayoría y, en concreto, de los más vulnerables", ha lanzado en declaraciones a 'La Sexta', recogidas por Europa Press, después de que la formación morada, con su voto en contra, tumbara ayer dicho decreto. Los morados alegaron que su oposición a convalidar la reformulación del subsidio de paro se debe a que contiene un recorte en la cotización para las pensiones en el colectivo mayor de 52 años, que el Ejecutivo niega, y afirma que el Gobierno contará con su apoyo si retira la medida en un nuevo decreto. Cuestionada sobre si aprecia un factor de rencor hacia Díaz en la postura de Podemos, Vidal ha respondido que sí lo cree y que es "evidente", dado que la prueba de ello es que otras fuerzas progresistas como ERC y Bildu sí votaron a favor del decreto, conscientes de que era eminentemente positivo dado que subía 90 euros mensuales el subsidio. "Hablamos de colectivos, al fin y al cabo, que no tienen ninguna culpa de que Pablo Iglesias u otras personas tengan inquina personal hacia otras ministras. (...) No puede volver a pasar. La gente está por encima de los partidos y de los intereses partidistas", ha remachado la también dirigente de En Comú Podem. JUNTS Y PODEMOS JUGARON CON EL "PAN DE LA GENTE" Vidal ha remarcado que esa crítica va por Podemos pero también por Junts, que demostró ayer que "no iban a tumbar a nadie", en referencia al Gobierno, sino que básicamente aprovecharon para "mercadear" con los derechos de la gente y usar a la ciudadanía como "rehén" por su abstención a los decretos anticrisis o omnibus. Y a cambio de "sacar titulares" sobre unos compromisos con el Ejecutivo anunciados por la formación catalana y que habrá que ver cómo se concretan. "No se juega con el pan de la gente, no se juega con los incrementos fundamentales que se tienen que dar, por ejemplo, en la prestación de desempleo y no se juega con las personas más vulnerables. Eso tendría que estar fuera de cualquier debate. Y cualquier partido sea Vox, PP, Podemos o sea Junts que juegue con ello tendrían que tener una reflexión profunda al respeto", ha zanjado. A su vez, Vidal ha admitido que el pleno del Congreso de ayer, celebrado en el Senado por obras en el hemiciclo de la cámara baja, fue un "circo" por culpa de la "partitocracia", los "intereses partidistas" e incluso los personales, dejándose a un lado los de la ciudadanía. En consecuencia, ha alertado de que los acontecimientos de ayer durante la sesión plenaria no deberían repetirse jamás y, al respecto, pide reflexión y autocrítica a todas las fuerzas políticas.