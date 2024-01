Sánchez pide al PP que "reconsidere su estrategia" y ofrece "disposición total" a acordar

11/01/2024 El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, interviene durante la segunda y última jornada de la XIV edición de Spain Investors Day, en el Hotel Mandarin Oriental Ritz, a 11 de enero de 2024, en Madrid (España). Spain Investors Day (SID) es un foro profesional único en España, en el que los grandes inversores internacionales conocen la situación actual de las principales empresas cotizadas españolas. La XIV Edición del Foro cuenta con más de 40 compañías que cotizan en Bolsa y analizan los retos y oportunidades que afronta la economía española en 2024. POLITICA Eduardo Parra - Europa Press

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha lanzado un reproche a los partidos que este miércoles se opusieron a los reales decretos leyes que el Gobierno llevó al Congreso para su convalidación. Les ha pedido que "reconsideren su estrategia" de oposición "destructiva" y a cambio ha ofrecido disposición total para llegar a acuerdos. Al día siguiente de una tensa jornada en el Congreso, en la que el Gobierno logró sacar adelante dos decretos 'in extremis' gracias al apoyo de Junts que a última hora cambió su posición y pasó del 'no' a la abstención a cambio de varias concesiones, entre ellas el traspaso de las competencias de migración. El tercer decreto que se votaba no logró los apoyos suficientes por culpa de los cinco diputados de Podemos que rompieron el bloque de la investidura y votaron en contra, sumándose a PP, Vox y UPN. "Me gustaría pedir a quienes ayer se opusieron a dos reales decretos importantes, que reconsideren su estrategia, que abandonen una oposición, a mi juicio, destructiva, contraria a la mayoría social y que antepongan siempre el interés del país a cualquier otro", ha indicado en la clausura del Spain Investors Day. A continuación ha señalado: "Si lo hacen yo les puedo garantizar que contarán con nuestra disposición total y absoluta a acordar, porque hacer oposición no consiste en oponerse al interés de la mayoría social, sino contribuir al beneficio de la mayoría social", ha subrayado.