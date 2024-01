Sánchez celebra haber salvado dos decretos y carga contra el PP por oponerse: "No ven más allá de su ombligo"

10/01/2024 La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante el pleno del Congreso de los Diputados, en el Palacio del Senado, a 10 de enero de 2024, en Madrid (España). El Pleno del Congreso, en su primera reunión del año, debate y vota los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública para el conjunto de las administraciones, un primer paso en la tramitación de los Presupuestos Generales de 2024. El Gobierno de coalición cuenta con apoyos POLITICA Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha celebrado que el Gobierno haya logrado convalidar los decretos leyes de Justicia y de las medidas anticrisis --que han salido adelante gracias a Junts-- al tiempo que ha cargado contra el PP por votar en contra. "Todo el reproche a aquellos que no son capaces de ver más allá de su ombligo", ha lanzado. Además ha advertido a Podemos que debe "valorar" su posición, después de que los morados hayan votado en contra del tercer decreto que se votaba esta tarde en el pleno del Congreso de los Diputados, que recogía la reforma del subsidio de desempleo y que había sido presentado por la vicepresidenta Yolanda Díaz. Además, ha evitado pronunciarse sobre las concesiones a Junts para que finalmente hayan cambiado su posición y permitieran la convalidación. En declaraciones a los medios en los pasillos del Senado al finalizar el pleno --donde se ha celebrado la sesión plenaria debido a las obras en la Cámara Baja-- Sánchez ha afirmado sentirse "muy satisfecho" por el resultado de las votaciones. "Yo creo que hoy es un gran día para la mayoría social de este país", ha dicho. "BIEN ESTÁ LO QUE BIEN ACABA" "Hemos tenido que trabajar duro, como se pueden ustedes imaginar, pero creo que bien está lo que bien acaba", ha señalado en referencia al cambio de posición a última hora de Junts, que a lo largo de toda la jornada ha asegurado que se mantenía en el 'no'. Sánchez ha subrayado que al haber dado luz verde al decreto anticrisis, se mantiene la revalorización de las pensiones, la bonificación al transporte público, la rebaja del IVA de los alimentos, de la electricidad y del gas. "Políticas que benefician a la mayoría social de este país", ha destacado. Por otro lado, ha acusado al PP de "fallar a los jubilados" por votar en contra de la revalorización de las pensiones y de anteponer sus propios intereses a los de la mayoría. "Es bastante curioso ver como esta oposición destructiva que estamos sufriendo desde hace cinco años considera que todo aquello que es bueno para la mayoría social de este país es malo en términos electorales para ellos", ha recriminado. Al ser cuestionado sobre si le preocupa la posición de Podemos, que se ha desmarcado del bloque de investidura en el decreto sobre empleo presentado por Díaz, Sánchez dice que "es algo que ellos tendrán que valorar". Considera que era una iniciativa que planeaba una aumento de la cobertura de la prestación por desempleo de los parados. Como no ha sido convalidado, Sánchez ha asegurado que el Gobierno va a volver a plantear la medida a las Cortes porque le considera "justa y necesaria". Por el contrario, Sánchez ha evitado responder sobre las concesiones a Junts, con quien ha pactado la supresión del artículo 43bis de la Ley de Enjuiciamiento Civil que a su juicio ponía en peligro la amnistía. También han pactado la promesa de reformar la ley de sociedades de capital para revertir el real decreto del PP en 2017 con el fin de facilitar la vuelta de las empresas a Cataluña por el 'procés'. Un pacto que llega después de que desde la formación catalana contemplase esta misma semana la posibilidad de "sancionar" a aquellas empresas que no volviesen. Finalmente han acordado la delegación integral de las competencias de inmigración en la Generalitat, la publicación inmediata de las balanzas fiscales y que el aceite pase a ser alimento esencial con un IVA del 0%.