Ribera pide a importadores de GNL ruso que operan en España que no firmen nuevos contratos

Madrid, 11 ene (EFECOM).- La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha dicho este jueves que ha pedido a los principales importadores de gas natural licuado (GNL) que operan en España que no firmen nuevos contratos para traer gas ruso y que no incrementen la presencia de GNL ruso en territorio español.

Ribera, tras participar en un desayuno informativo de Nueva Economía Fórum, respondía así al ser preguntada por la posibilidad de limitar la entrada de GNL ruso en el país.

Teresa Ribera ha dicho que son decisiones de comercio exterior que se adoptan en el ámbito europeo, y ahora mismo no hay ninguna base jurídica para adoptar una decisión de impedir importar GNL a España porque no ha habido un acuerdo por parte del Consejo Europeo que incluya entre las actividades sancionadas y prohíbidas a raíz de la invasión rusa de Ucrania las importaciones de GNL de Rusia.

No obstante, ha recordado que remitió una carta y ha tenido "reiteradas conversaciones con los principales importadores de GNL que operan en España, pidiéndoles que no firmen nuevos contratos, que no incrementen la presencia de GNL ruso en nuestro territorio".

Ribera ha recordado que, según los datos correspondientes a 2023, Argelia es el primer proveedor de gas a España y el segundo Estados Unidos, pero el gas ruso siegue teniendo un peso importante.

La ministra ha reiterado que, como no hay capacidad de imponer sanciones o prohibiciones por parte de un estado miembro de la UE, no se puede impedir la entrada de GNL ruso a España, aunque sería deseable que se pudiera hacer.

Según los datos provisionales del Boletín Estadístico de Enagás correspondientes a 2023, publicados ayer, miércoles, España importó 397.897 GWh de gas natural en el acumulado del último ejercicio, cerca de un 11 % menos en comparativa interanual, de los que un 18,3 % procedió de Rusia, que incrementó su peso sobre el total y que fue el tercer suministrador de gas a España el año pasado.

En concreto, el gas ruso, que continúa llegando por la existencia previa de contratos suscritos por las empresas con suministradores de ese país, alcanzó los 72.690 GWh en 2023, un 35 % más que los 53.859 GWh que marcó a cierre del diciembre anterior.

Además, su relevancia sobre el total del gas recibido aumentó, ya que pasó del 12,1 % de 2022 al 18,3 %. EFECOM

cga/jlm