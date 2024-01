PSOE retira la acreditación a varios medios por los incidentes de la Nochevieja en Ferraz y pide lo mismo a Parlamento

01/01/2024 Decenas de personas celebran la entrada del año nuevo en la calle Ferraz, a 1 de enero de 2024, en Madrid (España). Revuelta, la organización juvenil de la órbita de Vox convocante de las concentraciones en Ferraz, ha llamado a tomar las uvas esta Nochevieja frente a la sede federal del PSOE, siguiendo la estela de las manifestaciones contra la amnistía que se suceden allí desde hace semanas. POLITICA Diego Radamés - Europa Press

El PSOE va a retirar la acreditación que permite acceder a los actos orgnizados por el partido a todos los medios de comunicación que participaron en la retransmisión de la protesta organizada junto a la sede nacional del partido en Ferraz la pasada Nochevieja; en la que se apaleó un muñeco que representaba al presidente del Gobierno, el socialista Pedro Sánchez. "Ante los hechos ocurridos la pasada Nochevieja frente a la sede de Ferraz, que consideramos de extrema gravedad, retirará la credencial de acceso a su sede y a los actos que organice el partido a todos los pseudomedios participantes en la retransmisión del evento organizado por la asociación Revuelta", trasladan fuentes de la dirección del partido. El PSOE hace referencia a los "pseudomedios", según los califica, que aparecían en el cartel de la Nochevieja de Ferraz como "colaboradores", es decir EDATV, Ok Diario, La Gaceta de la Iberosfera, Periodisa Digital, Informa Radio, Herqles, Infovlogger y La cosa está muy negra. Señalan que la mayoría de esos medios ya no tenían acreditación para cubrir sus actos y además dicen que estudian tomar la misma decisión "con un medio de comunicación en particular que dio amplia cobertura con entrevista incluida a los dos presentadores del evento". Aunque fuentes socialistas evitan confirmar el nombre de este medio hasta que tomen una decisión definitiva, en el escrito que el PSOE presentó ante la Fiscalía General del Estado para denunciar los actos sucedidos en Nochevieja, mencionan una entrevista realizada por el medio digital The Objective a los presentadores del evento. PIDE EL APOYO DE ASOCIACIONES DE PERIODISTAS Asimismo, el PSOE pedirá también al Congreso, al Senado y a los parlamentos autonómicos, así como al resto de partidos políticos y organizaciones que tomen las mismas medidas contra los citados medios. "Este llamamiento se hace también a los demás partidos políticos y organizaciones que favorecen la convivencia y no fomentan los discursos de odio". "Desde el PSOE vamos a defender siempre un periodismo ético que cumpla su misión de informar a la ciudadanía, y también de control a los poderes del Estado desde un punto de vista crítico. Por ello no queremos que nadie confunda a los periodistas que hacen su trabajo a diario con honestidad, con los pseudomedios que han proliferado en el ámbito de la extrema derecha y que solo alimentan una prensa de odio que provoca crispación y ataques hacia diferentes colectivos vulnerables, el PSOE y principalmente los partidos de izquierdas", señalan.