Patronal valenciana cree que multar a empresas que se fueron de Cataluña es ilegal: "Es el más absurdo de los absurdos"

La presidenta de la CEV Valencia, Eva Blasco, ha considerado que la propuesta de Junts de sancionar a las empresas que se fueron de Cataluña en los años del 'procés' si no vuelven es "ilegal" y que "entra en el más absurdo de los absurdos". Así lo ha manifestado Blasco este jueves en València, donde ha participado en una rueda de prensa sobre el derecho civil valenciano. "No se puede sancionar a las empresas por decidir en su libertad empresarial dónde situarse", ha insistido. Blasco ha indicado que existen maneras de apoyar e incentivar la instalación de empresas en territorios, y que existen mecanismos como subvenciones, pero que están regidas por una "normativa europea muy estricta" y "no se pueden dar así como así". Pero igualmente, ha considerado "ilegal y absurdo sancionar a alguien que no está en tu territorio porque tenga la sede social en otro".