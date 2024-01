Parker quiere que la afición se sienta "orgullosa" y devolverle el apoyo con victorias

Barcelona, 11 ene (EFE).- El ala-pívot del Barça, Jabari Parker, aseguró este jueves que se siente "muy agradecido" por la acogida que ha recibido por parte de la afición azulgrana y quier que se sienta "orgullosa" y devolverle con victorias el apoyo recibido.

"Para mí es un honor y estoy muy agradecido. El último año pasé bastante tiempo solo. No es que dudara de mí mismo o no supiera quién era, pero pasar de no ver a nadie a venir aquí es una experiencia totalmente distinta. Estoy contento de que los hinchas me hayan acogido. Solo quiero hacerles sentir orgullosos y devolvérselo con victorias", reflexionó.

En declaraciones a los medios de comunicación del Barça, el jugador estadounidense restó importancia a su actuación en la victoria del miércoles ante el Olympiacos (86-78), en la que fue el máximo anotador azulgrana con 21 puntos, y antepuso el colectivo.

"Personalmente, (me siento) bien porque ganamos. Puedo hacer todo lo posible individualmente, pero lo más importante es ganar partidos. Estaría igual de contento si hubiera anotado dos puntos y hubiéramos ganado. Esto es todo lo que cuenta, la victoria de ayer", afirmó.

Preguntado por el partido de este viernes en el Palau Blaugrana contra el Zalgiris, Parker declaró que espera a un rival que saldrá "con mucha energía" para intentar devolverles la ajustada victoria que el Barça logró en Kaunas el 22 de diciembre (80-85). EFE

