Óscar Puente considera "difícil" tomar en serio a la Xunta frente al vertido de pélet porque tiene medios que "no usa"

11/01/2024 El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, interviene durante la inauguración del último tramo de la A-33 entre Yecla (Murcia) y Caudete (Albacete), a 11 de enero de 2024, en Yecla, Región de Murcia (España). Más de 16.000 vehículos transitan diariamente por esta vía, que antes de las obras transitaba por un puerto de montaña. Este último tramo de la autovía que cuenta con 16 kilómetros, conecta Murcia y Valencia por el interior y supone un ahorro de 20 minutos en comparación con el actual trayecto de la A-7 que transcurre próxima a la costa mediterránea. POLITICA Edu Botella - Europa Press

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha reconocido que le cuesta "tomar en serio" a la Xunta de Galicia en el tema del vertido de pélet porque su conselleiro do Mar, Alfonso Villares, dijo el pasado 8 de enero que "no se podía extraer" este material del agua y dos días después le pidió medios marítimos y aéreos al Gobierno central para la búsqueda. Además, ha advertido que la Xunta "tiene dos helicópteros y varios barcos" pero ha criticado que "no los está usando" para la búsqueda de pélets. En declaraciones a los medios de comunicación y al ser preguntado por la ayuda solicitada por la Xunta de Galicia para hacer frente al vertido de pélet, Puente ha remarcado que a él le resulta "muy difícil" tomarse en serio al Gobierno gallego en este tema, a pesar de que es un asunto "serio". Y es que ha recordado que el conselleiro do Mar dijo el pasado 8 de enero por carta a todos los alcaldes de la costa de Galicia que "no se podían extraer los pélet del agua". Por eso, le "sorprende mucho" que, dos días después, el mismo conselleiro le pidiera siete barcos, cuatro lanchas, un submarino y dos helicópteros. "Yo, desde luego, no aspiro a saber tanto del mar como el conselleiro do Mar de Galicia, nada menos", ha aseverado el ministro, quien ha trasladado a los medios de comunicación que la Xunta de Galicia "tiene dos helicópteros y tiene varios barcos". "Pregúntenle si los están usando para buscar los pélet porque no lo están haciendo", ha reprochado. "Sorprende que tú le ofrezcas a la Xunta de Galicia medios de tierra para atajar el problema donde se puede hacer, que es en la costa, y te diga que no, que ahí con los suyos le valen", ha añadido Puente. Asimismo, le "sorprende" que, al mismo tiempo, la Xunta pida medios marítimos al Ministerio "cuando los tiene y no los está utilizando". Por ello, ha insistido, "es muy difícil tomarles en serio".