Nogueras dice que Junts ha pasado "una pelota de gol" al Govern de ERC con las competencias en inmigración

19/12/2023 La diputada y portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, durante un pleno en el Congreso de los Diputados, a 19 de diciembre de 2023, en Madrid (España). El Pleno del Congreso tiene previsto debatir el próximo 9 de enero, en una sesión extraordinaria, las enmiendas de totalidad a la proposición de Ley de Amnistía que han anunciado el PP y Vox. Una vez que se rechacen, la norma pasará a debatirse primero en ponencia y después en la Comisión de Justicia, con el objetivo de que regrese al Pleno a finales de enero, para que el Senado la tenga ya en su mesa en febrero. POLITICA Diego Radamés - Europa Press

La portavoz de Junts en el Congreso de los Diputados, Miriam Nogueras, ha afirmado que su partido ha pasado "una pelota de gol" al Govern catalán que administra ERC con la cesión de las competencias en inmigración pactadas con el PSOE para abstenerse en la votación de los decretos. "Se ha pasado una pelota de gol a la Generalitat de Cataluña y nosotros esperamos que la Generalitat de Cataluña marque ese gol", ha dicho en una entrevista de este jueves en Rac1 recogida por Europa Press. Ha explicado que la cesión en las competencias de inmigración se hará mediante "una ley orgánica a partir del artículo 150.2 y se hará delegando las competencias plenas". "Nuestro país está preparado para asumir un tema en el que el Gobierno español no ha estado a la altura", ha sostenido Nogueras, ya que a su juicio no han sabido dar respuesta a problemas que afectan muchísimo a Cataluña. En este sentido, ha reivindicado que "toca que se empiecen a defender los intereses de Cataluña y se empiecen a aparcar un poco los intereses de partidos", y ha recordado que el Parlament ya marcó las competencias en inmigración como una prioridad, en sus palabras, en el Debate de Política General (DPG) que se celebró en septiembre. DISCRECIÓN Al preguntársele por la negociación con el PSOE que desencadenó en la abstención de Junts en los tres reales decretos sometidos a votación este miércoles en la Cámara Baja, Nogueras ha pedido no confundir "argucias de última hora con discreción". "Es verdad que hubo tanta discreción que incluso mis diputados estaban a la espera de cómo acabaría todo, pero esto es el resultado de muchos meses de negociación", ha argumentado, y ha ensalzado el resultado de la negociación como una victoria para Cataluña. Con su abstención, Junts acordó con los socialistas suprimir el artículo 43bis de la Ley de Enjuiciamiento Civil que, a su juicio, ponía en peligro la amnistía, y obtuvo la promesa de reformar la ley de sociedades de capital para revertir el real decreto del PP del 2017 con el fin de facilitar la vuelta de las empresas a Cataluña. Por otro lado, además de la delegación integral de las competencias de inmigración, también acordó la publicación inmediata de las balanzas fiscales y que el aceite pase a ser alimento esencial con un IVA del 0%.