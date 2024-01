Morant niega que el Gobierno vaya a "obligar" a empresas a cambiar de territorio: "Estarán donde quieran estar"

11/01/2024 La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, atiende a los medios antes de participar en la ceremonia de apertura de València Capital Verde Europea 2024. La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, ha garantizado que el Gobierno de España "no va a obligar a ninguna empresa a salir de ningún territorio ni a irse a ningún otro", ni tampoco a "multarlas o sancionarlas", y ha rechazado la "polémica" creada sobre este asunto, en base, a su juicio, de "afirmaciones salidas de contexto, plagadas de mentiras y falsas verdades" que "no son ciertas". POLITICA COMUNIDAD VALENCIANA ESPAÑA EUROPA VALENCIA JORGE GIL/EUROPA PRESS

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, ha garantizado que el Gobierno de España "no va a obligar a ninguna empresa a salir de ningún territorio ni a irse a ningún otro", ni tampoco a "multarlas o sancionarlas", y ha rechazado la "polémica" creada sobre este asunto, en base, a su juicio, de "afirmaciones salidas de contexto, plagadas de mentiras y falsas verdades" que "no son ciertas". De esta manera se ha referido, a preguntas de los medios este jueves en Valencia, donde participa en la ceremonia de apertura de Valencia Capital Verde Europea 2024, sobre la propuesta de Junts de contemplar que las empresas que trasladaron su sede de Cataluña por el 'procés' "puedan ser sancionadas" si no retornan. Sobre esta cuestión, la ministra ha considerado que se han creado "una serie de afirmaciones salidas de contexto" y una "polémica" que está, a su juicio, "plagada de mentiras y de falsas verdades, de afirmaciones que no son ciertas". Así, Morant ha garantizado que el Gobierno de España "no va, en ningún caso, a multar, a sancionar ni a obligar a ninguna empresa a salir de ningún territorio, ni a irse a ningún otro". "Las empresas estarán donde quieran que estar", ha defendido, al tiempo que ha expuesto que las compañías tienen "la seguridad jurídica de que eso va a ser así". En este contexto, ha cargado contra declaraciones sobre este asunto que aluden, a su juicio, a "cierta nostalgia a la España que existía en 2017", cuando el país "tenía un conflicto abierto en un territorio muy importante como Cataluña que enfrentaba a catalanes y a catalanes con el resto de España". Morant ha puesto en valor en este punto que el "esfuerzo" del Gobierno de España desde hace cinco años ha sido "normalizar --la situación en Cataluña-- a través de la política", con el fin de que "no existan estos conflictos y que haya cada vez más convivencia entre catalanes y también con el resto de España". "En los discursos que enfrentan territorios y ciudadanos no van a encontrar al Gobierno de España", ha remarcado la ministra, que ha insistido en que el Ejecutivo liderado por Pedro Sánchez da "garantías a todas las empresas" para que estén "donde quieran estar". "Desde luego, no vamos a volver a la polémica y a la actitud del año 2017. No vamos a apoyar actitudes que a algunos partidos políticos sí que les interesan", ha zanjado.