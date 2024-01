Mañueco acusa a Sánchez de "ceder igualdad para pagar el chantaje del separatismo" y pide una Conferencia de Presidentes

28/07/2022 El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (i), recibe al presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco (d), en el Palacio de La Moncloa, a 28 de julio de 2022, en Madrid (España). La reunión con Mañueco llega tres meses después de que fuera investido de nuevo como presidente de Castilla y León, el 11 de abril. Avanzar en un Pacto por la Sanidad, las infraestructuras, la petición de una EBAU única, la financiación autonómica y el mapa del transporte del mundo rural de la comunidad, además de la despoblación y el reto demográfico, son algunos asuntos tratados durante el encuentro. . Tanto Mañueco, como Moreno y Rueda, han pedido a Sánchez que reforme el sistema de financiación de las comunidades autónomas. POLITICA Eduardo Parra - Europa Press

El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ha afeado a Pedro Sánchez "ceder la igualdad de los españoles" para "pagar el precio del chantaje impuesto por el separatismo", al tiempo que le ha exigido la convocatoria de una Conferencia de Presidentes "cuanto antes" tal y como se la ha reclamado "hace semanas". A través de un vídeo que ha publicado en la red social 'X', y del que se hace eco Europa Press, el máximo responsable autonómico ha acusado al gobierno de Sánchez de "pisotear la igualdad de los españoles y el interés general por su propio interés político" tras "lo visto ayer" en el Congreso de los Diputados. Para Mañueco, Sánchez está "atado de manos por sus socios separatistas y ha vuelto a darles más privilegios con el dinero y los derechos de todos los españoles". "Tiene un Gobierno sin estabilidad, que no sirve ni a Castilla y León ni al resto de España, solo a sus intereses personales", ha argumentado. Las críticas del presidente de la Junta han continuado al asegurar que el presidente del Gobierno actúa "con debilidad y egoísmo" y "no le importa ceder la igualdad de los españoles con tal de pagar el precio del chantaje impuesto por el separatismo". "Los intereses generales, la igualdad de los territorios y las personas de España están secuestradas. No todo puede valer para seguir siendo presidente del gobierno. Rechazamos estas nuevas cesiones exclusivas a sus socios separatistas en competencias, impuestos, financiación, transporte, etc. Son privilegios para sus amigos y desprecio para la mayoría de los españoles", ha denunciado. Una situación que, aventura, será "el día a día" que se va a tener con los socios "separatistas del Gobierno de Sánchez". "Hoy un chantaje y mañana otro", ha escenificado para pedir la convocatoria de la Conferencia de Presidentes "cuanto antes". "Como presidente de la Junta de Castilla y León exijo información, respeto y defensa de la igualdad de todos los españoles", ha concluido.