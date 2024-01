'Mamífera', filme sobre el derecho al aborto, se estrenará en el festival de Austin, Texas

Barcelona, 11 ene. (EFE).- La película 'Mamífera', de Liliana Torres, un filme sobre la decisión de una mujer de no seguir adelante con su embarazo, tendrá su estreno mundial en la sección oficial del festival South by Southwest de Texas, uno de los estados con leyes antiaborto más estrictas de Estados Unidos.

La tercera película de la directora catalana, protagonizada por María Rodríguez y Enric Auquer, cierra la trilogía iniciada en 2013 con 'Family Tour', ópera prima a la que seguiría en 2021 '¿Qué hicimos mal?'.

El festival de Austin, uno de los certámenes de cine, música y televisión más influyentes de Estados Unidos que celebrará su próxima edición del 8 al 16 de marzo, ha seleccionado el largometraje de Liliana Torres en sección oficial a concurso, una categoría en la cual tan solo compiten ocho títulos.

La programación de esta película, que reflexiona sobre el derecho al aborto, en la capital de un estado que mantiene un veto total a este procedimiento amparado por el Tribunal Supremo de los EEUU, es especialmente significativa para las productoras de la cinta, Distinto Films y Edna Cinema.

"Quiero contribuir a desestigmatizar la no maternidad explicando desde dentro algunos de los motivos que pueden conducir a ella, y también me gustaría que este proyecto sirviera de espejo para otras mujeres que han decidido no ser madres y que se sienten solas e incomprendidas", ha dicho la directora.

Advierte, sin embargo, Torres que su deseo es que "esta película no sea para reivindicar una opción de mujer frente a otra, sino para tejer redes de comprensión entre todos los modelos posibles".

La cineasta ha apostado en este película, por primera vez, por la ficción pura y se aleja de la hibridación y la interpretación de actores no profesionales.

Mientras en España estaba en vigor la ley que obligaba a tres días de reflexión antes de abortar, Lola, interpretada por María Rodríguez, se queda embarazada por accidente.

La película explica cómo vive Lola esos tres días en que, a pesar de la firme decisión de abortar, tendrá que hacer frente a todo tipo de cuestionamientos.

Si en 'Family Tour' Liliana Torres ponía el foco en la familia y en '¿Qué hicimos mal?' en la pareja, el título que cierra la trilogía reivindica la elección de la no maternidad como opción vital, y las dificultades que esta decisión implica a nivel íntimo, pero también social. EFE

