Los barones del PP insisten en una Conferencia de Presidentes tras las ultimas cesiones a Junts

30/05/2023 (I-D) El presidente del Partido Popular de Galicia, Alfonso Rueda; el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco; la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, y el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, a su llegada a la Junta Directiva del PP, en la sede de Génova, a 30 de mayo de 2023, en Madrid (España). Durante la Junta Directiva, Feijóo ha llamado a no bajar la guardia y trabajar para ampliar en las elecciones generales del 23 de julio los resultados de las autonómicas y municipales de las elecciones del pasado 28 de mayo con el objetivo de culminar la "derogación del sanchismo". Además, dará protagonismo a sus 'barones' y candidatos tras el triunfo del PP este domingo y haber "barrido" al PSOE en muchas plazas. La Junta Directiva Nacional del PP es el máximo órgano de partido que congrega a más de 400 cargos entre miembros del Comité de Dirección, barones territoriales y más cargos del partido. POLITICA Carlos Luján - Europa Press

Varios presidentes autonómicos, todos ellos del PP, han reclamado al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, que convoque lo antes posible una Conferencia de Presidentes, tras el pleno que tuvo lugar ayer en el Congreso de los Diputados para aprobar los decretos del Gobierno, dos de los cuales salieron adelante gracias a un pacto de los socialistas a cambio de la abstención de Junts, en el que se incluía entre otras cosas la delegación integral de las competencias de inmigración en la Generalitat. En concreto, se han pronunciado el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, que tras calificar de "esperpento" los pactos del PSOE con la formación catalana, ha considerado que la conferencia de presidentes autonómicos es "urgente", puesto que "se está incumpliendo el reglamento" y Sánchez, "tiene que dar la cara ya". En la misma línea se ha expresado el presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, que ha exigido que la convocatoria se produzca "cuanto antes", tal y como se le ha reclamado hace semanas". "Como presidente de la Junta de Castilla y León exijo información, respeto y defensa de la igualdad de todos los españoles", ha incidido. LOS PACTOS AFECTAN A TODOS LOS ESPAÑOLES También la titular del Govern Balear, Marga Prohens, ha querido pronunciarse diciendo que continúa "esperando" a que el Gobierno central convoque la Conferencia de Presidentes "para tratar aquello que afecta a todos los españoles con todas las Comunidades". Ha dicho además, que Sánchez, ha conseguido "sacar sus iniciativas a cambio del desmantelamiento del Estado y de la generación de agravios entre Comunidades, con negociaciones ocultas con Ginebra y Waterloo". Así mismo lo ha expresado el presidente de Murcia, Fernando López Miras, para quien lo ocurrido este miércoles en el Congreso "no solo fue una vergüenza por cómo transcurrió todo", sino que además supuso "una humillación" al Gobierno central y ha urgido a Pedro Sánchez a convocar la Conferencia de Presidentes "dada la situación que vivimos ayer y que vamos a ir viviendo Pleno tras pleno en las Cortes Generales". El presidente del Gobierno de Ceuta, el 'popular' Juan Vivas, ha censurado los acuerdos alcanzados por el PSOE como "especialmente grave", ya que "pone en riesgo, si no quiebra, la unidad de acción en un asunto que debe ser de Estado", una cuestión, entre otras, que "deberían ser abordadas de manera urgente e inaplazable en el seno de una Conferencia de Presidentes". FEIJÓO COMPARTE LA DEMANDA DE SUS CC.AA A estos presidentes autonómicos se ha sumado también el líder de la formación 'popular', Alberto Núñez Feijóo, quien durante una rueda de prensa este mismo jueves ha asegurado que Sánchez ha "dado un portazo" a la Conferencia de Presidentes, al mismo tiempo que se "somete a la extorsión de un partido liderado por un prófugo que actúa como presidente de Cataluña". "Comparto las declaraciones de los presidentes autonómicos en defensa de la igualdad de todos los ciudadanos, compartiendo su indignación ante la evidente extorsión que hemos sufrido, en cuanto derechos, igualdad y derechos y comparto su demanda para reunir a la Conferencia de Presidentes de CC.AA para recibir todas las explicaciones de los pactos del Gobierno con los independentistas", ha explicado. LOS BARONES DEL PP VEN "EXTORSIÓN" Y "MERCADEO" Sin embargo, no han sido los únicos barones 'populares' que se han mostrado críticos con el Ejecutivo después del Pleno de este miércoles. La presidenta de Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se ha mostrado preocupada por la imagen que está dando España, "un país que vive que vive extorsionado, que se gestiona desde Ginebra y cuyo Gobierno no gestiona política sino extorsión". Mientras que el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha cuestionado hasta dónde "va a trocear --Sánchez-- competencias que son del Estado y hasta dónde va a enfrentar territorios para privilegiar a unos sobre otros", a la vez que ha denunciado el "absoluto mercadeo" por mantenerse en el poder. El dirigente gallego, Alfonso Rueda, también ha querido sumarse al aluvión de críticas al Ejecutivo y lo ha calificado de "una imprevisión absoluta, barullo, improvisación e imposiciones" tras la incógnita sobre "lo que iba a pasar" al estar en manos "de nacionalistas e independentistas". Por su parte, el presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, afirmaba que "no puede ser" que la política de este país "esté condicionada por las mentiras y el chantaje" e iba un paso más allá, avisando de que el Gobierno aragonés recurrirá a los tribunales si considera que se quiebra el principio de igualdad y que se trata a Aragón "de forma distinta a otras comunidades".