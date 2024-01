Lois critica el "juego de vendettas" de Podemos al votar contra el decreto de empleo "junto a la extrema derecha y PP"

09/01/2024 La portavoz de Sumar en el Congreso, Marta Lois, interviene durante una rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces, a 9 de enero de 2024, en Madrid (España). POLITICA Gustavo Valiente - Europa Press

La portavoz de Sumar en el Congreso, Marta Lois, ha criticado este miércoles el "juego de vendettas" que a su juicio ha practicado Podemos al votar en contra del decreto ley que recogía la reforma del subsidio de desempleo como también ha hecho "la extrema derecha y el Partido Popular". En una entrevista en RNE, recogida por Europa Press, Lois ha lamentado que se haya jugado "con los derechos de las trabajadoras y trabajadores" y "con los avances y las libertades de nuestro país". "La mala noticia hoy es que, por anteponer intereses partidarios y cuestiones que exceden muchas veces la comprensión de la mayoría de los ciudadanos, hemos visto decaer un decreto que mejora el subsidio de desempleo", ha reprochado. Sobre el voto en contra de Podemos, la portavoz parlamentaria de Sumar ha señalado que desde la formación morada "no había una razón técnico-política" para rechazarlo, recordando que el Ministerio de Trabajo "ha estado con la mano tendida para poder negociar" y "para poder plantear alguna enmienda" que se hubiera incluido en una propuesta de ley. "La realidad es que Podemos hoy en el Senado ha votado junto a la extrema derecha y al Partido Popular. Creo que eso es una decisión que también los retrata", ha indicado. Los diputados de Junts no han votado este miércoles en el Pleno del Congreso los tres primeros decretos leyes del Gobierno de coalición, pese a que había anunciado el voto en contra, lo que ha permitido que saliera adelante el relativo a las medidas sobre Justicia y Función Pública que el propio partido de Carles Puigdemont rechazaba al considerar que dificultaba la aplicación de la futura Ley de Amnistía. El que no se ha salvado es el decreto ley que recogía la reforma del subsidio de desempleo y que había sido presentado por la vicepresidenta Yolanda Díaz, ya que los cinco diputados de Podemos han inclinado la balanza hacia el 'no' y ha quedado derogado. El tercer decreto ley que se sometía a votación este miércoles era el de las medidas anticrisis, y ahí se ha producido un empate por lo que habrá que repetir la votación. Lo mismo ha ocurrido con los objetivos de déficit para 2024.