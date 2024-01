La presidenta de Cantabria asegura que no va a "tolerar" que Sánchez "mercadee con los intereses de los cántabros"

03/07/2023 La nueva presidenta del Gobierno de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, interviene durante el pleno de su investidura, en el Parlamento de Cantabria, a 3 de julio de 2023, en Santander, Cantabria (España). Sáenz de Buruaga será investida hoy después de una segunda votación. Una vez que obtenga mayoría simple con los 15 votos del PP y la abstención del PRC, accederá a la Presidencia convirtiéndose en la primera mujer de la democracia en gobernar el Parlamento de Cantabria. POLITICA César Ortiz - Europa Press

La presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, ha asegurado que la comunidad no va a consentir el "trato discriminatorio" que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, está dando a los cántabros con sus "cesiones al independentismo catalán a cambio de seguir gobernando". "No vamos a tolerar que Sánchez mercadee con los intereses de los cántabros y nos trate como ciudadanos de segunda", ha asegurado. Para la presidenta regional, lo vivido ayer en el Congreso de los Diputados es un "esperpento" que pone de nuevo de manifiesto que el Gobierno de España está "comprando votos a costa de los intereses de todos los españoles". En un comunicado, Buruaga ha rechazado cada una de las, a su juicio, "graves prebendas" concedidas por Sánchez a los independentistas catalanes, que suponen "trocear la competencia en inmigración en un país que es frontera de la Unión Europea, balanzas fiscales para intoxicar el debate de la financiación autonómica o agravios intolerables en transportes", entre otras cuestiones. "Si esto ha ocurrido en el primer mes, ¿cuánta humillación nos queda por ver? Basta de insultos y maltrato, no lo vamos a consentir", ha enfatizado la presidenta, que opina que "no se puede mantener una legislatura así", con un presidente "plegado y extorsionado con tal de seguir en La Moncloa". Según Buruaga, las "cesiones" a Cataluña, y especialmente la bonificación del transporte público, son "una tomadura de pelo" para Cantabria, la "comunidad de los trenes que no entran por los túneles". Sin embargo, ha asegurado que la región tiene ahora un Gobierno "firme" que va a defender los derechos e intereses de los cántabros "con todos los medios a su alcance". Y lo primero que va a hacer, ha anunciado, es volver a exigir la convocatoria urgente de la Conferencia de Presidentes para reclamar la "igualdad" entre españoles, convocatoria que Cantabria viene planteando sin éxito desde hace semanas y cuyo reglamento "se está incumpliendo". Finalmente, ha pedido a Sánchez "respeto" para los cántabros y para el resto de españoles, que "no se merecen un Gobierno de España que no gobierna ni planifica, sino que solo mercadea y atiende lo que se le ordena desde Ginebra".