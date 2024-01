La C.Madrid pide a la izquierda no "politizar" las obras de la ampliación de la L11 de Metro y las talas de arbolado

08/11/2023 El consejero de Vivienda, Transportes e infraestructuras, Jorge Rodrigo, interviene durante un pleno en la Asamblea de Madrid, a 8 de noviembre de 2023, en Madrid (España). La Asamblea de Madrid acoge un nuevo Pleno, adelantado por el festivo del Día de Nuestra Señora de la Almudena, donde se tratan como temas la política nacional y los pactos del PSOE con los independentistas de cara a la investidura de Pedro Sánchez. La sesión plenaria ha comenzado con un minuto de silencio por el asesinato de una mujer a puñaladas en Getafe la semana pasada, un caso que se investiga como posible violencia machista. POLITICA Alberto Ortega - Europa Press

El consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, Jorge Rodrigo, ha reiterado este jueves que las obras de ampliación de la Línea 11 de Metro no sufrirán ningún retraso y ha acusado a los partidos de izquierda de "politizar" con el tema de la talas de arbolado. En declaraciones a los medios en Coslada, donde ha visitado las instalaciones del Centro de Transportes, el mayor complejo logístico multimodal del sur de Europa, el consejero ha recalcado la voluntad de "máxima transparencia" por parte del Gobierno regional en cuanto a la afectación del arbolado del Paisaje de la Luz, incluido en la Lista de Patrimonio Mundial de la Unesco en julio de 2021. El Ministerio de Cultura ha solicitado la paralización de las talas en el entorno del Paisaje de la Luz y ha recordado que todas las obras o actuaciones que puedan tener un impacto potencial sobre el Valor Universal Excepcional de un bien declarado Patrimonio Mundial deben contar con una Evaluación de Impacto Patrimonial previa. El Ministerio es el encargado, una vez reciba el informe, de dar traslado de dicha evaluación a la Unesco. Sobre este punto, el consejero madrileño ha recalcado que se remitirá "la información oportuna" sobre el proyecto y ha recordado que la declaración de impacto patrimonial "no es vinculante ni obligatoria" y deberá ser realizada por el Ayuntamiento de Madrid cuando ejecute el plan específico urbanístico del Pasaje de la Luz en la superficie del entorno de la estación de Atocha. Desde el Gobierno de la Comunidad de Madrid, ha recordado, se han hecho "todos los esfuerzos posibles para minimizar el impacto ambiental" y, con el proyecto modificado fruto de la última Declaración de Impacto Ambiental aprobada, se ha reducido la masa arbórea afectada. "Con la nueva declaración de impacto ambiental y el modificado que estamos realizando, hemos conseguido que el impacto ambiental en la zona y en esta parte del trazado que le digo sea en general 50%", ha explicado. En este sentido, ha censurado que los partidos de la izquierda quieran "politizar" una infraestructura de Metro de Madrid "que va a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos". "En este caso", ha dicho, "lo único que está buscando es politizarlo". En cualquier caso, ha dicho, las talas en la zona del Paisaje de la Luz comenzarán "en los próximos días", aunque ha asegurado que no hay fecha prevista. "Al final tenemos que seguir ejecutando el proyecto de la obra. Y lo que estamos valorando por parte de la Dirección General de Infraestructura es intentar por todos los medios, fruto de ese modificado que estamos ejecutando, que afecte al menor número de árboles posible. Simplemente es eso", ha zanjado.