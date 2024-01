Illa critica el "estilo" de Junts de "jugar hasta el último momento" y cree que Podemos se ha equivocado

29/05/2023 El líder del PSC, Salvador Illa, durante una rueda de prensa, a 29 de mayo de 2023, en Barcelona, Catalunya (España). Durante la rueda de prensa, Illa ha considerado que la convocatoria de elecciones generales adelantadas por parte del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, es una decisión "valiente, acertada y profundamente democrática". POLITICA Alberto Paredes - Europa Press

El primer secretario del PSC y líder de la oposición en Cataluña, Salvador Illa, ha criticado el "estilo" de Junts de "jugar hasta el último momento" con su sentido del voto para apoyar los decretos anticrisis del Gobierno, que finalmente no han votado saliendo dos de ellos adelante, y cree que Podemos se ha equivocado al tumbar el presentado por Yolanda Díaz que recogía la reforma del subsidio por desempleo. "Me parece que jugar hasta el último momento con esto no es mi estilo. Yo no lo haría así, pero cada cual con el estilo que tiene", ha dicho Illa tras mencionar y poner en valor medidas como la revalorización de las pensiones, la bonificación del transporte público o la bonificación del coste de la energía, entre otras. En este sentido, ha apuntado que "son estilos de hacer política" y que los ciudadanos "están tomando nota de ello", ha afirmado este miércoles en una entrevista en el Canal 24 horas, recogida por Europa Press, tras la votación de los tres reales decretos que ha tenido lugar en el Senado. Preguntado por la votación negativa de Podemos, que ya había anunciado, junto con el PP, Vox y Unión del Pueblo Navarro (UPN), ha considerado que se ha equivocado y que les corresponde a ellos explicarlo. "Marcar la posición política pero al final tumbar un decreto que, a mi modo de ver, plantea medidas muy positivas mejorando el subsidio de desempleo y también medidas en relación a la conciliación, pues creo que no es positivo", ha lanzado. Illa también se ha pronunciado respecto al comunicado publicado por Junts tras el acuerdo con el PSOE que recoge varios puntos como la derogación del artículo que retrasa la amnistía, facilitar la vuelta de las empresas a Cataluña o eliminar el IVA del aceite, entre otras, reconociendo que sí ha habido "unas negociaciones" con el partido de Carles Puigdemont que van "en ese sentido" pero que "habrá que ver su letra pequeña cómo se concreta". "Yo no estoy en condiciones de hablar en nombre del Gobierno, ni mucho menos", ha dicho. En materia de política catalana, Illa ha asegurado, respecto a un hipotético gobierno de coalición en Cataluña con ERC, que no está en eso y que no tiene ningún acuerdo ni de investidura ni de legislatura con el grupo independentista. "Yo lo que intento es practicar construir una alternativa a una fórmula de gobernanza, de gobierno, que a mi modo de ver no es la que necesita Cataluña, pero intento hacerlo con mano tendida y hacer alternativa que no oposición destructiva", ha manifestado. Dicho esto, ha recalcado que quiere que las cosas "vayan bien" en la región y que no va a ponerle "las cosas difíciles a ERC". "No me voy a alegrar del cuanto peor mejor. No me produce ninguna satisfacción especial ver sufrir al señor Aragonès o hacerle caer en votaciones", ha sentenciado, haciendo un llamamiento al diálogo y al entendimiento entre los grupos políticos.