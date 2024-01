Feijóo ve a la UE "más necesaria que nunca" para renovar el CGPJ tras ver "cómo negocia" el Gobierno con Junts

11/01/2024 El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, a su llegada a una rueda de prensa, en la sede del partido en la calle Génova, a 11 de enero de 2024, en Madrid (España). Durante la comparecencia, Feijóo ha anunciado que realizarán 'una ofensiva sin cuartel' contra los acuerdos del PSOE con Junts y ha informado que ha indicado a los servicios jurídicos del partido, ''que analicen estos acuerdos para ponerles coto en los tribunales''. Además, durante la rueda de prensa Feijóo ha anunciado una nueva movilización el 28 de enero en Madrid. POLITICA Carlos Luján - Europa Press

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha indicado este jueves que la Comisión Europea es "más necesaria e imprescindible que nunca" en la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), ya que los 'populares' no se fían de la forma de negociar del Gobierno. Feijóo ha expresado que, tras los últimos acuerdos del PSOE con Junts, "es imprescindible la supervisión de la Comisión Europea" a la hora de renovar el órgano de gobierno de los jueces, que lleva cinco años con el mandato caducado y cuya renovación el PP pactó con el PSOE a finales de 2023 negociar con la mediación de Bruselas. "Después de ver cómo negocia el Gobierno, de ver que es capaz de pactar y aprobar un real decreto-ley a la vez que pacta derogarlo o de traspasar a una comunidad autónoma la competencia de inmigración que la Generalitat no ha negociado, cabe todo", ha señalado en rueda de prensa en alusión a que Junts arrancó ese acuerdo para Cataluña sin que el Govern catalán, que controla ERC, lo hubiera propuesto. Por ello ha señalado que la Comisión Europa es una "garantía" de cara a lo que el PSOE pueda exponer en la negociación sobre el CGPJ. "Es más necesaria y más imprescindible que nunca", ha resaltado. Y sobre la posibilidad de que el comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, supervise las conversaciones entre PP y PSOE antes de salir del cargo dado que es candidato a presidir el Consejo de Europa, Feijóo ha indicado que por lo que sabe el político estará todavía durante todo enero, febrero y buena parte de marzo. DISOLVER PARTIDOS Por otra parte, el jefe de la oposición no ha aclarado cómo registrará su propuesta de disolver partidos políticos solo para casos muy agravados, al ser preguntado si lo hará con enmiendas parciales a la ley de amnistía o con una proposición de ley más en el Congreso. Ha defendido que el PP todavía tiene la capacidad de presentar enmiendas parciales y además su mayoría absoluta en el Senado para hacer propuestas legislativas, que concretarán "con exactitud". Este martes, Feijóo justificó en el derecho comparado su propuesta para disolver las organizaciones que promuevan referendos ilegales o declaren la independencia, pero expresó su disposición a discutir este asunto en el Parlamento y poder enmendarla durante la tramitación de la amnistía para ceñirla a casos "muy agravados".