ERC ve los pactos de Junts con el PSOE como meros "anuncios" y "voluntades", algunos incluso ya desmentidos

19/12/2023 La número 2 de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Teresa Jordà, a su llegada a un pleno en el Congreso de los Diputados, a 19 de diciembre de 2023, en Madrid (España). El Pleno del Congreso tiene previsto debatir el próximo 9 de enero, en una sesión extraordinaria, las enmiendas de totalidad a la proposición de Ley de Amnistía que han anunciado el PP y Vox. Una vez que se rechacen, la norma pasará a debatirse primero en ponencia y después en la Comisión de Justicia, con el objetivo de que regrese al Pleno a finales de enero, para que el Senado la tenga ya en su mesa en febrero. POLITICA Carlos Luján - Europa Press

La portavoz adjunta de ERC en el Congreso, Teresa Jordà, considera meros "anuncios" o "voluntades" los acuerdos alcanzados entre Junts y el PSOE para sacar adelante los decretos del Gobierno de coalición, e incluso cree que algunos ya han sido "desmentidos" por los socialistas. A su juicio, hay mucho que trabajar para que esas propuestas se definan en textos legales concretos. En declaraciones en el Congreso, Jordà ha explicado que "lo importante" del Pleno de este miércoles es que salieron adelante dos decretos leyes con medidas relevantes y celebra que ahora "Junts se sume a la negociación" con el Gobierno. Ahora bien, de lo pactado el miércoles sólo conocen el comunicado de Junts y "una cosa son anuncios y otra cosa son compromisos firmes", ya que "han ido pasando las horas y algunas de estas cosas el PSOE las ha desmentido". AYUDARÁ EN LO QUE SIRVA A CATALUÑA Según ha dicho, ERC "no está en primero de primaria en negociación con el PSOE", sino que ya tiene "cierta experiencia", y por eso cree que queda "mucho trabajo" hasta desarrollar esos anuncios. "La letra pequeña, que para nosotros es fundamental, tiene que escribirse, tiene que analizarse y tiene que debatirse", apunta. En todo caso, la diputada independentista ofrece a ERC para participar en ese trabajo y estará "al lado de cualquier grupo parlamentario que ayude a contribuir en todo aquello que ayuda a la ciudadanía". Sobre la delegación de la política migratoria, Teresa Jordà ha admitido que quieren "todas" las competencias porque aspiran a tener un Estado propio y porque están "acostumbrados a que muchas de esas competencias de la Generalitat son entorpecidas por el Gobierno". En todo caso, insiste en que "la música es buena, pero ahí hay muchísima letra pequeña, y hay mucha ideología también, y tiempo habrá para trabajarlo". En general, cree que "todo lo que se consiga para la ciudadanía y para avanzar en derechos sociales es bueno", y también el PSOE "tiene que tomar buena nota de que esta legislatura no es como la pasada, que podía siempre mirar a un lado y estaba Ciudadanos", sino que ahora cualquier voto es necesario y "tendrán que hacer las cosas un poco diferentes". LO IMPORTANTE ES LO QUE ENTRA EN VIGOR Sobre la actuación de Junts ha comentado que "hay maneras y maneras de negociar" y que "a veces para unos negociar quiere decir hacer mucho ruido", cuando lo importante son los acuerdos que llegan a entrar en vigor y que llegan a ser "una realidad más allá de un titular". En una entrevista en TV3, Jordà también ha dicho que algunas de las cosas que pactó Junts este miércoles, ERC ya las había hablado con el PSOE y ha subrayado que en el debate el partido de Carles Puigdemont no hizo 'casus belli' del artículo del decreto 'ómnibus' que Junts argumentaba que ponía en peligro la aplicación de la ley de amnistía. En su opinión, se trata de un procedimiento que ya está en vigor y que era una formalidad que se incluyese en el decreto. Respecto a la promesa de reformar la Ley de sociedades de capital para revertir el decreto de 2017 que facilitó que empresas se fueran de Cataluña por el proceso independentista, Jordà ha reiterado en que no hay que quedarse con el titular, sino que se debe hablar de "la letra pequeña".