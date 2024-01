El presidente de Ceuta considera que la cesión de competencias de inmigración a Cataluña "quiebra" la política de Estado

01/03/2023 El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas (i), saluda al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (d), a su llegada la inauguración del Centro de Salud Tarajal, a 1 de marzo de 2023, en Ceuta (España). El Centro de Salud del Tarajal ha sido construido por Ingesa, con una inversión cercana a los 5,6 millones de euros destinada a la ampliación de sus instalaciones y servicios. Esta es la primera infraestructura que inaugura un presidente del Gobierno en Ceuta en más de cuatro décadas. POLITICA Antonio Sempere - Europa Press

El presidente del Gobierno de Ceuta, Juan Vivas (PP), ha censurado este jueves los acuerdos alcanzados por el PSOE con Junts per Catalunya a cambio de su abstención sobre los decretos anticrisis, sobre la reforma del subsidio por desempleo y 'ómnibus'. "Especialmente grave" es, a su juicio, la transferencia de competencias de inmigración a la Generalitat, ya que "pone en riesgo, si no quiebra, la unidad de acción en un asunto que debe ser de Estado". En un comunicado, el líder del Ejecutivo de la Ciudad Autónoma ha denunciado que "resulta especialmente preocupante lo acordado en materia de inmigración por cuanto que ello puede poner en riesgo, si no quebrar, la unidad de acción en un asunto que, por razones obvias, y Ceuta es una buena muestra, debe ser de Estado y en el marco de una política común europea". Vivas también se ha referido en un tono muy crítico al resto de pactos cerrados por los socialistas con los independentistas de Carles Puigdemont, que a su juicio constituyen "una grave vulneración de los principios constitucionales de igualdad entre todos los españoles y de solidaridad en beneficio de la cohesión territorial". Según Junts, el PSOE también se ha comprometido a publicar de inmediato las balanzas fiscales, a suprimir el artículo 43bis de la ley de Enjuiciamiento Civil que a sus ojos ponía en peligro la amnistía, a rebajar al 0% el IVA que grava el aceite, a reformar la Ley de Sociedades de Capital y a "reconocer los derechos históricos de Cataluña en materia de régimen local", entre otros puntos. El presidente de Ceuta considera que todas estas cuestiones "deberían ser abordadas de manera urgente e inaplazable en el seno de una Conferencia de Presidentes" que se convoque a tal efecto.