El PP estudiará acciones jurídicas y legales porque el acuerdo PSOE-Junts "atenta" contra la igualdad de los españoles

El portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Miguel Tellado, ha señalado este jueves que su formación cree que el acuerdo de PSOE y Junts recoge medidas que "atentan" contra la igualdad de los españoles y ha anticipado que su partido estudiará posibles acciones jurídicas, legales y de "cualquier tipo". Además, ha indicado que con la publicación de las balanzas fiscales los independentistas buscan justificar el discurso de "España nos roba". "Pedro Sánchez es un presidente extorsionado, pero es que además está satisfecho de estar, y ayer sonreía como si le hubiese tocado la lotería y en realidad está mercadeando con los intereses generales del Estado", ha criticado en una entrevista en Antena 3, que ha recogido Europa Press, en la que ha calificado de "bochornoso" lo vivido en el Pleno del Congreso este miércoles. Según Tellado, en esa sesión plenaria se vio a un Gobierno "humillado ante Junts aceptando todo lo que le han exigido para sacar adelante unos decretos, que además son una chapuza legislativa". "Sánchez ha vaciado de contenido las Cortes Generales permitiendo que se dirija el futuro de España desde fuera de nuestro país", ha afirmado, para subrayar que aunque el debate se celebró en el Congreso, se negoció "en Ginebra, Waterloo o sabe Dios dónde". EL PP SE PREPARA PARA ACTUAR CONTRA LAS MEDIDAS ACORDADAS Después de que este jueves se anticipase la posibilidad de que el PP lleve al Constitucional algunos puntos de ese acuerdo con Junts (la urgencia del decreto ómnibus de justicia o el pacto en inmigración), Tellado ha asegurado que el PP quiere conocer "el desarrollo de esa nota de prensa y esos acuerdos supuestamente alcanzados ayer de forma clandestina entre el PSOE y Junts". "Y una vez que conozcamos esos acuerdos veremos qué acciones de tipo jurídico, de tipo legal, de tipo institucional o de cualquier tipo que podamos llevar a cabo porque creemos que por lo anunciado ayer atenta contra un principio esencial que es la igualdad de todos los españoles y son una cesión a un chantaje permanente", ha manifestado. Ante el punto del acuerdo que reforma la Ley de Sociedades para facilitar que empresas que se marcharon por el 'procés' puedan volver a Cataluña, Feijóo ha señalado que en España y la UE "hay libre mercado" y "libertad en las decisiones empresariales", de forma que todo lo que vaya contra esa libertad es un "atropello a la democracia". "Y por lo tanto creemos que en fin es bastante lamentable no sólo que Junts lo exija sino que, y esto yo creo que es lo más grave, el gobierno acepte y trague absolutamente con todo lo que se le exige", ha indicado en alusión a "la cuestión de los domicilios sociales de las empresas y esa ansia de los independentistas de que las empresas vuelvan a Cataluña". En cualquier caso, ha dicho que el PP no sabe "exactamente" en qué consisten las medidas pactadas entre PSOE y Junts porque solo conocen una "nota de prensa" del partido de Carles Puigdemont, que es "bastante ambigua y muy poco concreta" sobre cuestiones que al PP les parecen "una auténtica aberración y que atentan contra la igualdad de todos los españoles". RECUERDA QUE INMIGRACIÓN ES UNA "COMPETENCIA EXCLUSIVA DEL ESTADO" Sobre la delegación de las competencias en inmigración, Tellado ha resaltado que se trata de una competencia exclusiva del Estado", de forma que Sánchez "no se la puede ceder a Cataluña por mucho que se lo exija Junts y un prófugo de la justicia". El portavoz del Grupo Popular ha insistido en que están ante un Gobierno "secuestrado y un presidente que acepta y está dispuesto a aceptar absolutamente todo por seguir" en Moncloa. "Y si algo nos preocupa es que esto es el precio a pagar por la aprobación de unos simples reales decretos, ni siquiera unos Presupuestos Generales del Estado, ni siquiera acuerdos de mayor trascendencia y por lo tanto creemos que esta legislatura empieza muy mal", ha proclamado. PUBLICACIÓN BALANZAS FISCALES Y PUERTA A UN CONCIERTO Sobre la publicación de las balanzas fiscales, ha señalado que esto también es "tremendamente grave" porque con la publicación de las balanzas fiscales "lo que pretenden es asentar y justificar el discurso de 'España no roba' que tanto han utilizado los independentistas a lo largo de los últimos años de forma tan injusta y tan irreal". "Y por lo tanto creemos que esa es la finalidad que tiene para justificar después y a renglón seguido, la petición de un concierto económico que dé exclusividad a Cataluña y creemos que eso es romper principios esenciales de solidaridad territorial que inspiran nuestra Constitución e inspiran el marco jurídico que nos hemos dado los españoles", ha aseverado. "BIENVENIDA SEA ESA REBAJA DEL IVA AL ACEITE DE OLIVA" En cuanto al punto del acuerdo para el IVA del aceite sea del 0%, Tellado ha asegurado que es se trata de "una tomadura de pelo más" para "tratar de endulzar el acuerdo de ayer y que la gente se quede con esa anécdota", obviando lo demás. "Bienvenida sea esa rebaja del IVA al aceite de oliva, pero en cualquier caso a nosotros nos hubiese gustado que el gobierno fuese mucho más allá", ha apostillado. En este sentido, ha criticado que Sánchez haya rechazado las propuestas del PP de bajar el IVA al pescado, la carne y las conservas, así como el IRPF a las rentas menores de 40.000 euros, y haya aprobado una subida del IVA de la luz y el gas del 5% al 10%. "El Gobierno se reivindica como progresista pero de progresista tiene poco", ha resaltado. Al ser preguntado por el tono pesimista que exhibió Alberto Núñez Feijóo este miércoles asegurando que está decepcionado con la política, Tellado ha indicado que ese pleno fue "un autentico esperpento" y fue "bastante desagradable para cualquier demócrata", "Vamos a trabajar duro para que este Ejecutivo dure lo menos posible y haya una alternativa, que solo puede venir desde el PP, para que haya un gobierno que defienda el interés general y no el particular", ha finalizado.