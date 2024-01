El PP alerta que quitar a la Policía el control de fronteras en Cataluña es un "anticipo de la independencia"

21/06/2020 Dos agentes de la Policía Nacional controlan la frontera de La Junquera después de su reapertura tras la finalización del estado de alarma en España, La Junquera (Gerona/Cataluña/España) a 21 de junio de 2020. POLITICA Glòria Sánchez - Europa Press

La diputada y secretaria nacional de Interior del PP, Ana Vázquez, ha alertado este jueves del acuerdo del Gobierno con Junts para delegar competencias en materia migratoria a Cataluña, ya que entiende que esto conlleva que la gestión de extranjería y sobre control fronterizo no lo realice la Policía Nacional. "El control del territorio es anticipo de la independencia", ha avisado. "Las consecuencias de esta cesión, de alcance imprevisible, permiten hablar ya de trascendencia para la seguridad del Estado", sostiene Vázquez, que avisa de una "mayor fragmentación competencial de la ya existente" y de la afectación en cuestiones como "documentación de extranjeros y ciudadanos de la UE, entradas y salidas o acceso a bases de datos". En un apunte en la red social X, recogido por Europa Press, Ana Vázquez ha criticado el acuerdo con Junts que permitió la aprobación de los decretos con medidas anticrisis y sobre la justicia, y que contempla la delegación integral en inmigración mediante el artículo 150.2 de la Constitución, a través de una ley orgánica específica. "Es de una trascendencia tan grande que afecta a la soberanía, es como admitir que Cataluña gestiona su integridad territorial al margen del resto de España", ha señalado Vázquez, que añade sobre la pretensión de Junts y los partidos independentistas: "No quieren inmigrantes, quieren independencia". La diputada y portavoz de Interior del PP recuerda que los Mossos d'Esquadra ya cuentan con la mayoría de competencias en Cataluña. "En la actualidad, la Policía solo tiene competencias en Cataluña en extranjería", ha apuntado, que rechaza que estas competencias puedan a pasar a la policía catalana. Según ella, la inmigración es una competencia estatal según el artículo 149.1 2 de la Constitución y esto implica la acción de cuatro ministerios, entre ellos Interior para lo relativo al control fronterizo, documentación de extranjeros y otras cuestiones como asilo o retorno-expulsiones. También en el Ministerio de Asuntos Exteriores, ocupándose de cuestiones como tratados o política de visados, así como el Ministerio de Inclusión Social y Migraciones y el de Trabajo. Vázquez alude, además, al Ministerio de Defensa, por su papel en la defensa de la integridad del territorio nacional. La cesión, según Vázquez, supone "decidir quién entra, quién sale, quién se queda y quién se va; supone darle las competencias de extranjería a los Mossos, meterlos en Frontex; autonomía de operaciones de control y de documentación de extranjeros y repatriación; reconocer autonomía de régimen de entrada/salida de nacionales de terceros estados a una comunidad autónoma dentro de la UE". "Finalmente, logran lo que siempre quisieron: echar a la Policía de Cataluña y del edificio de Vía Laietana", continúa Vázquez, que señala el acuerdo entre PSOE y Junts: "No quieren a los inmigrantes, lo que quieren es el control del territorio, anticipo de independencia".