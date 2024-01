El ministro Torres dice que el traspaso de competencias de inmigración "cabe perfectamente" en la Constitución

11/01/2024 El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, hace declaraciones a los medios en su visita a Castro Urdiales junto a la alcaldesa, Susana Herrán POLITICA ESPAÑA EUROPA CANTABRIA H. BILBAO-EUROPA PRESS

El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha defendido que el traspaso de las competencias de inmigración del Estado a la Generalitat acordado por PSOE y Junts "cabe perfectamente" tanto en la Constitución como en el Estatuto de Autonomía de Cataluña. Para ello, ha indicado que el Gobierno tiene que desarrollar este acuerdo a través de una ley orgánica que, eso sí, "lógicamente tiene que tener los apoyos suficientes" para que pueda salir adelante. Torres se ha pronunciado así en su visita de este jueves al municipio cántabro de Castro Urdiales, a preguntas de los medios por las dudas surgidas en torno al encaje legal de este traspaso de competencias en inmigración, pactado ayer con Junts a cambio de su abstención para no bloquear la aprobación de tres decretos ley del Gobierno. En este sentido, el ministro ha recordado que el Ejecutivo también tiene otros acuerdos territoriales para el traspaso de competencias a las autonomías y ha puesto como ejemplo los pactados con el PNV para que éste facilitara la investidura de Pedro Sánchez. En este caso, se trata de cesiones a Euskadi en torno a la homologación de títulos universitarios, en materia de transporte e incluso también en integración y acogida de migrantes. "Por tanto, son algo que forma parte de la realidad, tanto constitucional como de los estatutos de autonomía, y si ambos lo permiten y se procede a que se pueda realizar, no hay ninguna dificultad, porque somos de los que creemos que el mayor autogobierno no significa menos España, y más España es tener también en cuenta las realidades de los territorios", ha defendido Torres. Además, ha señalado que respecto a los traspasos al País Vasco se está "cumpliendo con los plazos" y ha reiterado su voluntad de materializarlos en el plazo de tres meses, como el Ejecutivo se comprometió con el PNV. Finalmente, el titular de Política Territorial ha subrayado que --al margen de establecerse el pacto con Junts-- ayer se aprobaron en el Congreso decretos que "mejoran la vida de la gente" y con "muchísimas medidas", entre ellas las que "hacen que hoy 11 millones de pensionistas tengan rehabilitadas sus pensiones" o que "muchísimas personas hayan podido coger el transporte gratuito". Por ello, ha lamentado que "haya partidos políticos que para hacer caer una votación a un Gobierno pongan por delante votar en contra de esas medidas de interés".