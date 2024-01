El CGPJ inadmite el amparo solicitado por De Prada frente a Monago porque 'Gürtel I' ya es caso cerrado

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha acordado este jueves inadmitir la solicitud de amparo presentada por el magistrado de la Audiencia Nacional (AN) José Ricardo de Prada por las palabras lanzadas el pasado diciembre por el senador del PP José Antonio Monago porque el caso al que se refirió, 'Gürtel Época I', ya ha concluido. "Señor (Félix) Bolaños, el mayor caso de 'lawfare' que se ha conocido en la historia política de España, bueno, lo mecieron ustedes. Porque un juez, el juez de Prada, introdujo en una sentencia un párrafo a propósito de la sentencia sobre la 'Gürtel', que provocó la caída del Gobierno del señor Rajoy", dijo el senador 'popular' en el Pleno de la Cámara Alta del pasado 12 de diciembre. De Prada pidió amparo al CGPJ asegurando que dichas palabras perturbaban "gravemente" la independencia judicial al descalificar de "forma extraordinariamente grave" su "actuación jurisdiccional" sin "ningún otro fundamento que el puro interés político", "además de contener datos falsos". La Comisión Permanente ha considerado, sin embargo, que "dado que las iniciales palabras del senador Monago venían referidas a una actuación jurisdiccional específica acontecida en el pasado, en relación con un proceso judicial ya fenecido ('Gürtel Pieza Época I'), dichas manifestaciones no tienen capacidad alguna de perturbar el ejercicio de la función jurisdiccional del solicitante de amparo impidiéndole la libre capacidad de resolución conforme a derecho". Además, el órgano ejecutivo del CGPJ tiene en cuenta que Monago posteriormente rectificó. "Quería aclarar que creo firmemente en la independencia judicial, que no tenía que haber hecho esa alusión a ningún juez, en este caso al juez De Prada, y que por lo tanto era desafortunada la referencia que hice en torno al 'lawfare'", manifestó Monago en declaraciones a Europa Press. Para la Comisión Permanente, esta rectificación "implica que incluso la hipotética perturbación futura que las declaraciones del 12 de diciembre de 2023 pudieran haberle acarreado al magistrado peticionario de amparo queda vacía de contenido, poniendo de manifiesto dicha rectificación el respeto necesario a las decisiones judiciales". "UN MENSAJE DEMOLEDOR" De Prada esgrimía que la perturbación en la independencia judicial no era solo respecto a él sino a "cualquier miembro de la jurisdicción" por enviar un "mensaje demoledor de advertencia de descrédito y consecuencias negativas para cualquier juez o magistrado que se vea en la tesitura de tener que dictar una resolución jurisdiccional de acuerdo a derecho, pero que directa o indirectamente pudiera afectar a los intereses políticos de su partido". La solicitud del magistrado de la Audiencia Nacional tuvo lugar después de que Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) reclamara al CGPJ que respondiese a las críticas de Monago "como hizo con Junts", que atacó directamente a varios jueces del Tribunal Supremo. El secretariado de la asociación remitió al presidente interino del órgano de gobierno de los jueces, el vocal Vicente Guilarte, una carta en la que mostraba su "profunda preocupación" por las declaraciones del senador 'popular'. Para la asociación, "estas afirmaciones son falsas, injuriosas y atentan contra la dignidad y la honorabilidad del magistrado De Prada, quien actuó conforme a la ley, sin dejarse influir por intereses políticos o personales". La queja de JJpD se sumó a la de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV). "El señalamiento público de un magistrado por parte de un senador del PP, este martes, en sede parlamentaria, es inasumible en democracia", manifestó en la red social X (antiguo Twitter).